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Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику

, ИА "Амител"
Но пока спортсмен не хочет этим заниматься
Фото: sportbox.ru

Фото: sportbox.ru

Барнаульский спортсмен, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков допустил начало политической карьеры, пишет издание "Спорт-Экспресс".

По словам легкоатлета, он не хочет заниматься этим делом, поскольку ожидает волны общественной критики, но не исключает, что в будущем пойдет в политику.

"Ну да, да. Поэтому я не хочу туда идти. Но допускаю, что в будущем идти туда придется", – заявил Шубенков, отвечая на вопрос журналиста о том, что за такое решение его уничтожат в комментариях.

Ранее Шубенков рассказывал, что у него было желание покинуть страну. Однако вместе с ним переезжать не захотел его тренер, методика которого и привела спортсмена к победам.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.04.2020 09:34
гость

Такую же пластичность демонстрировать как Терешкова, так это надо не спортом, а в отряд космонавтов сначала!

28.04.2020 09:39
Я

Также под белым флагом

28.04.2020 09:39
- гость -

Политик в роли Шарикова по принципу "Взять и поделить". Такие тоже пригодятся, а потом можно предложить инициативу под "запретить" и карьера политическая будет успешна.

28.04.2020 09:45
- гость -

Патриотом не был, за себя старался. Тренировал мышцы , а не мозги. Учиться было некогда.
КОЧНО В ДЕПУТАТы теперь, кудаж исчо!!!

28.04.2020 09:45
АБОРИГЕН

Пффф. О чём я и говорил. Мальчик держит нос по ветру.

28.04.2020 10:12
krash

чет мода прям стала....всяких спотсенов, боксеров в политику брать. они че специалисты в этой области? Ах да......просто бабки....

28.04.2020 10:13
гость

ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!

28.04.2020 10:19
- гость -

Бегать на время по коридорам ГД будет?

28.04.2020 10:20
- гость -

В политику или покинуть страну.
Крайнее проявление патриотизма, можно сказать на грани возможностей

28.04.2020 10:21
- гость -

Вы уже 20 лет "политикой занимаетесь", пинайте лучше мяч или что там у вас, а от народного кармана отцепитесь.

28.04.2020 10:25
вопрос- отве

Конституцию прочёл?
то Олимпиец,с белым флагом(считай без Родины)
то переезд к врагам
то в политику
на кого работать будешь?

28.04.2020 10:35
- гость -

А может, не надо? Мало нам Терешковой?

28.04.2020 10:39
Алиса

Имеет право.

28.04.2020 10:40
- гость -

В политику? Под белым флагом, как в спорте?

28.04.2020 10:56
- гость -


28.04.2020 10:13
гость

ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!
**********************************************
Это твой высер. А сказал он не про туалетную бумагу, а про то, что мозги надо включать и не скупать бумагу паллетами. Он прав на 100%. А тебе видать до конца жизни её теперь хватит


28.04.2020 10:59
- гость -


28.04.2020 10:35
- гость -

А может, не надо? Мало нам Терешковой?
****************************
Роститутка всегда держала нос по ветру А Шубенков молодец и я его поддерживаю, т.к. он даже в фаворе не дистанцировался от жизни простых людей в отличии от ... (Путина, ... и вниз по списку)

28.04.2020 11:05
- гость -

Давайте будем честны. Ну какой из него политик? Ну это все равно что иди ему в медицину оперировать. Ну не учился он на это, не его. У нас в политику идут все, а потом мы дружно топим лопоухиньких за их инициативы "Запретить алкоголь". Человек должен получить соответствующее образование,поработать в этой области. А так что бы менять деятельность на 180 градусов. А пойду я в политику! А иди ты...направление народ задаст. У нас и так что не депутат то чудо, смеяться больно.

28.04.2020 11:11
- гость -

...не исключает, что в будущем пойдет в политику

ага, будет представителем страны Нейтралия)))

28.04.2020 11:14
- гость -

Он коммунист. Хотя будущее за социализмом...

28.04.2020 11:42
Артем

Ну какой он политик, я сам спортсмен в прошлом, отношусь к нему с уважением, но ребята, которые успешно занимались спортом, выезжали на международные старты, видели как должно все быть ка живут и работают, какие зарплаты в других странах, да даже в одной стране, но разных регионах, Москве например, они живут в плену илюзий, что их все уважают,должны прислушиваться к их мнению, советам, но на самом деле они не нужны никому, они оторваны от реальности жизни в России, пример Ваня Нифонтов, депутат, хочет свернуть горы, стал президентом федерации алтайского края, но столкнулся с реальностью и забуксовал. К сожелению работать тренером ребята не хотят, это очень тяжело поднять кого то с детского возраста, да и платят мало.

28.04.2020 11:45
- гость -

28.04.2020 10:59
- гость -
Ну да. А потом такие вот "не дистанциировавшиеся" принимают законы, которые только что в страшном сне могут присниться. Не понимая, как оно работает и может ли вообще работать. Или инициативы вносят бредовые. Пусть идет в спортивные функционеры, если приспичило.

28.04.2020 12:21
гость

правильно, спортсмены умеют руку поднимать, рефлекс у них хороший

28.04.2020 12:33
- гость -

Серега не слушай этих завистников. Они тут штаны дружно отирают и в своих экскрементах купаются подливая это все желочью. Если считаешь что вырос, то иди дальше. Ваню тоже тут травили, но ничего он пробился. Сила к победе есть, все возможно.

28.04.2020 12:46
- гость -

12:33
но ничего он пробился.

Как что то хорошее.

28.04.2020 12:48
- гость -

28.04.2020 12:33
- гость -
Если вы не заметили, никто не сомневается в его силе к победе. То, что он "пробьется", сомнений не вызывает. Вопрос в другом - что он, пробившись, будет там делать. У него есть какие-то приобретенные знания, кроме спортивных достижений? Надеюсь хотя бы на то, что у вашего кумира орфография с пунктуацией не так страдают...

28.04.2020 13:18
Артем

Пробиться то он пробьется, но есть одно но. Как живет спортсмен, он профессионал своего дела, утром тренировка, обед, сон, вечерняя тренировка, ужин отдых сон и так практически каждый день, спортсмены высокого класса на полном госсобеспечении, они идут к своец олимпийской, мировой любой другой медали, тренеры их всячески огораживают от бытовых, житейских, хозяйственных проблем им элементарно не хватает знаний об обычной жизни простых людей. Им еще несколько лет надо адаптироваться к жизни вне спорта.

28.04.2020 13:50
гость


28.04.2020 12:33
- гость -
Серега не слушай этих завистников. Они тут штаны дружно отирают и в своих экскрементах купаются подливая это все желочью. Если считаешь что вырос, то иди дальше. Ваню тоже тут травили, но ничего он пробился. Сила к победе есть, все возможно.


Да уж Ваня , всё для людей, за парки вырубать

28.04.2020 14:02
- гость -

28.04.2020 13:50
гость На счет парка вы конечно приврали, там из парка сорняк один. А вот ФОК не дали построить именно такие как вы....

28.04.2020 14:03
гость

а он на лету умеет переобуваться то? а то когда все медным тазом то накроется, наверняка все его высеры за обнуленного всплывут.

28.04.2020 14:12
- гость -

Вы критикуете Шубенкова, а он миллион рублей отдал на спорт хотя доходов у него сейчас нет от крупных соревнований.

28.04.2020 14:37
- гость -

28.04.2020 14:12
- гость -
Критикуют не его, а его стремление пойти "во власть", сомневаясь, что спортсмен сможет быть адекватным управленцем и "законотворцем". И каким образом его пожертвование автоматически делает его способным к управлению государством?

28.04.2020 14:39
- гость -

28.04.2020 14:12
- гость -
Вы критикуете Шубенкова, а он миллион рублей отдал на спорт хотя доходов у него сейчас нет от крупных соревнований.

Хороший человек - не профессия. ЧТО он может в политике (про его достижения в сорте никто не возражает) - ни-че-го... Руку поднимать когда скажут, вот и все

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