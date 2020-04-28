Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику

Барнаульский спортсмен, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков допустил начало политической карьеры, пишет издание "Спорт-Экспресс".

По словам легкоатлета, он не хочет заниматься этим делом, поскольку ожидает волны общественной критики, но не исключает, что в будущем пойдет в политику.

"Ну да, да. Поэтому я не хочу туда идти. Но допускаю, что в будущем идти туда придется", – заявил Шубенков, отвечая на вопрос журналиста о том, что за такое решение его уничтожат в комментариях.

Ранее Шубенков рассказывал, что у него было желание покинуть страну. Однако вместе с ним переезжать не захотел его тренер, методика которого и привела спортсмена к победам.