Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику

Барнаульский спортсмен, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков допустил начало политической карьеры, пишет издание "Спорт-Экспресс".
По словам легкоатлета, он не хочет заниматься этим делом, поскольку ожидает волны общественной критики, но не исключает, что в будущем пойдет в политику.
"Ну да, да. Поэтому я не хочу туда идти. Но допускаю, что в будущем идти туда придется", – заявил Шубенков, отвечая на вопрос журналиста о том, что за такое решение его уничтожат в комментариях.
Ранее Шубенков рассказывал, что у него было желание покинуть страну. Однако вместе с ним переезжать не захотел его тренер, методика которого и привела спортсмена к победам.
Комментарии
Такую же пластичность демонстрировать как Терешкова, так это надо не спортом, а в отряд космонавтов сначала!
Также под белым флагом
Политик в роли Шарикова по принципу "Взять и поделить". Такие тоже пригодятся, а потом можно предложить инициативу под "запретить" и карьера политическая будет успешна.
Патриотом не был, за себя старался. Тренировал мышцы , а не мозги. Учиться было некогда.
КОЧНО В ДЕПУТАТы теперь, кудаж исчо!!!
Пффф. О чём я и говорил. Мальчик держит нос по ветру.
чет мода прям стала....всяких спотсенов, боксеров в политику брать. они че специалисты в этой области? Ах да......просто бабки....
ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!
Бегать на время по коридорам ГД будет?
В политику или покинуть страну.
Крайнее проявление патриотизма, можно сказать на грани возможностей
Вы уже 20 лет "политикой занимаетесь", пинайте лучше мяч или что там у вас, а от народного кармана отцепитесь.
Конституцию прочёл?
то Олимпиец,с белым флагом(считай без Родины)
то переезд к врагам
то в политику
на кого работать будешь?
А может, не надо? Мало нам Терешковой?
Имеет право.
В политику? Под белым флагом, как в спорте?
28.04.2020 10:13
гость
ПОМНИМ ПОМНИМ ТВОЙ ВЫСЕР ПРО ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, УМНИК!
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Это твой высер. А сказал он не про туалетную бумагу, а про то, что мозги надо включать и не скупать бумагу паллетами. Он прав на 100%. А тебе видать до конца жизни её теперь хватит
28.04.2020 10:35
- гость -
А может, не надо? Мало нам Терешковой?
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Роститутка всегда держала нос по ветру А Шубенков молодец и я его поддерживаю, т.к. он даже в фаворе не дистанцировался от жизни простых людей в отличии от ... (Путина, ... и вниз по списку)
Давайте будем честны. Ну какой из него политик? Ну это все равно что иди ему в медицину оперировать. Ну не учился он на это, не его. У нас в политику идут все, а потом мы дружно топим лопоухиньких за их инициативы "Запретить алкоголь". Человек должен получить соответствующее образование,поработать в этой области. А так что бы менять деятельность на 180 градусов. А пойду я в политику! А иди ты...направление народ задаст. У нас и так что не депутат то чудо, смеяться больно.
...не исключает, что в будущем пойдет в политику
ага, будет представителем страны Нейтралия)))
Он коммунист. Хотя будущее за социализмом...
Ну какой он политик, я сам спортсмен в прошлом, отношусь к нему с уважением, но ребята, которые успешно занимались спортом, выезжали на международные старты, видели как должно все быть ка живут и работают, какие зарплаты в других странах, да даже в одной стране, но разных регионах, Москве например, они живут в плену илюзий, что их все уважают,должны прислушиваться к их мнению, советам, но на самом деле они не нужны никому, они оторваны от реальности жизни в России, пример Ваня Нифонтов, депутат, хочет свернуть горы, стал президентом федерации алтайского края, но столкнулся с реальностью и забуксовал. К сожелению работать тренером ребята не хотят, это очень тяжело поднять кого то с детского возраста, да и платят мало.
28.04.2020 10:59
- гость -
Ну да. А потом такие вот "не дистанциировавшиеся" принимают законы, которые только что в страшном сне могут присниться. Не понимая, как оно работает и может ли вообще работать. Или инициативы вносят бредовые. Пусть идет в спортивные функционеры, если приспичило.
правильно, спортсмены умеют руку поднимать, рефлекс у них хороший
Серега не слушай этих завистников. Они тут штаны дружно отирают и в своих экскрементах купаются подливая это все желочью. Если считаешь что вырос, то иди дальше. Ваню тоже тут травили, но ничего он пробился. Сила к победе есть, все возможно.
12:33
но ничего он пробился.
Как что то хорошее.
28.04.2020 12:33
- гость -
Если вы не заметили, никто не сомневается в его силе к победе. То, что он "пробьется", сомнений не вызывает. Вопрос в другом - что он, пробившись, будет там делать. У него есть какие-то приобретенные знания, кроме спортивных достижений? Надеюсь хотя бы на то, что у вашего кумира орфография с пунктуацией не так страдают...
Пробиться то он пробьется, но есть одно но. Как живет спортсмен, он профессионал своего дела, утром тренировка, обед, сон, вечерняя тренировка, ужин отдых сон и так практически каждый день, спортсмены высокого класса на полном госсобеспечении, они идут к своец олимпийской, мировой любой другой медали, тренеры их всячески огораживают от бытовых, житейских, хозяйственных проблем им элементарно не хватает знаний об обычной жизни простых людей. Им еще несколько лет надо адаптироваться к жизни вне спорта.
28.04.2020 12:33
- гость -
Серега не слушай этих завистников. Они тут штаны дружно отирают и в своих экскрементах купаются подливая это все желочью. Если считаешь что вырос, то иди дальше. Ваню тоже тут травили, но ничего он пробился. Сила к победе есть, все возможно.
Да уж Ваня , всё для людей, за парки вырубать
28.04.2020 13:50
гость На счет парка вы конечно приврали, там из парка сорняк один. А вот ФОК не дали построить именно такие как вы....
а он на лету умеет переобуваться то? а то когда все медным тазом то накроется, наверняка все его высеры за обнуленного всплывут.
Вы критикуете Шубенкова, а он миллион рублей отдал на спорт хотя доходов у него сейчас нет от крупных соревнований.
28.04.2020 14:12
- гость -
Критикуют не его, а его стремление пойти "во власть", сомневаясь, что спортсмен сможет быть адекватным управленцем и "законотворцем". И каким образом его пожертвование автоматически делает его способным к управлению государством?
28.04.2020 14:12
- гость -
Вы критикуете Шубенкова, а он миллион рублей отдал на спорт хотя доходов у него сейчас нет от крупных соревнований.
Хороший человек - не профессия. ЧТО он может в политике (про его достижения в сорте никто не возражает) - ни-че-го... Руку поднимать когда скажут, вот и все