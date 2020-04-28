Управление Росреестра по Алтайскому краю не станет проводить проверки предпринимателей в регионе до конца года. Это связано с ограничительными мерами в связи с коронавирусом. В то же время мораторий не действует на физлиц.

Как рассказала в ходе онлайн-брифинга 28 апреля замруководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Саулина, в апреле ведомство отказалось от проведения плановых проверочных мероприятий после данных властями рекомендаций. Велика вероятность, что пауза продлится и в мае.

Саулина сообщила об отмене 31 плановой проверки юрлиц в Алтайском крае. Для физлиц из-за пандемии коронавируса отложили 141 проверку.

Стоит отметить, что мораторий не касается жалоб и экстренных ситуаций. В таком случае проверки обязательно проводятся.