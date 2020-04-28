Владимир Путин поручил разработать очередной план поддержки малого и среднего бизнеса

Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами поручил правительству разработать очередной пакет мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

Президент отметил, что из-за коронавируса пострадал не только крупный бизнес, но и ИП, самозанятые и люди, которые долгое время выстраивали семейный бизнес. Вместе с властями предприниматели поспособствуют восстановлению экономики, трудоустройству россиян, оставшихся без работы и формированию экономического роста.

Когда новые меры будут озвучены и когда они вступят в силу, пока неизвестно.

Ранее Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. С сохранением заработной платы.