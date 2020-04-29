Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле

Фото: vk.com/incident22

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на одной из главных транспортных магистралей краевой столицы, сообщают утром 29 апреля очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

На Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Малахова столкнулись не менее трех иномарок, в том числе Nissan Teana и Toyota. От удара фургон перевернулся на бок.

По информации барнаульцев, в ДТП пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 8 часов, авария не создала серьезных заторов на этом участке.