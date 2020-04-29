Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле

Фото: vk.com/incident22
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на одной из главных транспортных магистралей краевой столицы, сообщают утром 29 апреля очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
На Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Малахова столкнулись не менее трех иномарок, в том числе Nissan Teana и Toyota. От удара фургон перевернулся на бок.
По информации барнаульцев, в ДТП пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.
По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 8 часов, авария не создала серьезных заторов на этом участке.
Комментарии
Виновата дорога, светофор и переход.
Самоизолированные носятся с выпученными шарами по городу ? Там знак 40 стоит, кто куда летел-то ?
29.04.2020 09:01
- гость -
Глупышка, там нет светофора.
виновата самоизоляция))))))))
летают без царя в голове
Виноват знак 40 и пешеходный переход, все ехали по правилам снизили скорость перед пешеходником а один даун очень сильно спешил на работу вот и результат, а по факту там давно напрашивается надземный переход.
29.04.2020 09:17
- гость -
Да нет, там бы хватило пешеходного светофора с кнопочным управлением.
29.04.2020 09:17
- гость -
там хватило бы просто мозгов)))))))
Вообще ощущение, что автомобилисты отвыкли от того, что есть пешеходы. На нерегулируемых не пропускают, на регулируемых несутся на красный выпучив глаза. Ходить страшно.
ДПСники нормально так маски носят ))
Для поднятия настроения:
Столько идиотов на дорогах - страшно права покупать!
29.04.2020 09:17
- гость -
На данный момент, стыдно гражданин говорить о внеуличных пешеходных переходах. В городе где разумно и с учетом современных разработок организованна пешеходная и автомобильная инфраструктура, применение внеуличных переходов исключено. Даже если этот архаизм где-то "давно напрашивается" у кого-то в пещерных мозгах, то нужно менять организацию дорожного и пешеходного движения на этом участке, вот и всё. Никто не будет пользоваться наземным переходом, уже проверенно многократно.
опасная скорость 40км/ч
Просто водила тианки под мухой был, а остальное все от лукавого. Дристер блин!