Очевидцы: газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле

Сильный пожар произошел в частном доме в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22. По предварительной информации, в помещении взорвался газовый баллон.
После того, как загорелся сам дом, огонь перекинулся на постройки во дворе. Они горят открытым огнем, а дым от пожара виден в нескольких районах города.
На месте происшествия работают пожарные. В данный момент информации о пострадавших нет. Были ли в доме люди во время взрыва, неизвестно.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Похоже тказали пускть газовщиков с проверкой. вот результат.
Нам тоже позвонили, мол газовщик приедет, готовьте бабки 748 (точно не помню сумму) рублей. Я говорю мол, изоляция, мне не нужен ваш человек, который по всем подряд домам ходит и кантактирует. а вдруг он больной? Весь поселок перезаразит. На что ответили, об ответственности, что это газ, я обязан пустить, иначе почитайте договор о последствиях, и что это не обсужлается, газ выше всего.
И такие стремные 2 человека приехали, один то молодой, а второй старый, от него запах вони в доме стоял еще с час. ни перчаток ни средств защиты, маска только , кторую со рта стянул многоразовая, грязная нестиранная. Вот что этот ваш сраный газ не мог подождать конца пандемии? Русьэнерго. Хотя бы оснастили соизх работников, чтоб не страшно было их в дом пускать, во все ж дома ходят - разносят дух свой.
К нам газовики приезжали и начали вещать, мол, у вас кран запорный клинового типа, а он уже старый и надо ставить новый. Я им сказал - меняйте. Стали менять не отключая газа! Я их выгнал с пинками.