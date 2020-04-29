Очевидцы: газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле

Сильный пожар произошел в частном доме в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22. По предварительной информации, в помещении взорвался газовый баллон.

После того, как загорелся сам дом, огонь перекинулся на постройки во дворе. Они горят открытым огнем, а дым от пожара виден в нескольких районах города.

На месте происшествия работают пожарные. В данный момент информации о пострадавших нет. Были ли в доме люди во время взрыва, неизвестно.

Подробности происшествия уточняются.