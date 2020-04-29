Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео

Жители города Усть-Кут в Иркутской области поймали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники, пишет "Лента".
По информации СМИ, они приехали на аэролодке, подожгли лес и снимали пожар с квадрокоптера. В транспорте были обнаружены три канистры бензина. Во время задержания жители избили первого заммэра Усть-Кутского района Михаила Барса.
Сами задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. С квадрокоптера они снимали термоточки, информация о которых поступает в районную администрацию. Якобы эти кадры были необходимы чиновникам для оформления пресс-релизов на тему пожарной безопасности.
Комментарии
началось?
Жаль что Робин Гудов посадят, а чиновники как всегда получат награды за борьбу с лесными пожарами, которые сами устроили...(((
Продал лес, а концы спрятать не получилось. Получил по первое число.
Нужно и наших чинушек в отдел "Дальний" к татарам свозить
Да так и есть! В некоторых районах если загорится - виноваты будут арендаторы и народ придет к ним! Ибо нефиг лес рубить , не занимаясь его восстановлением!
Милота!
не еще не началось разрозненные бунты
Да, уж - теперича сядут бдительные граждане, а эта братва деньги в недвигу за бугор вложит...
еще в новостях писали, что накануне они , чиновнички, выпустили указ о запрете по той речке плавать. чтоб видимо ни кто не увидил их....
Вот как иногда полезно нарушать запреты.....
да-да, по делам они приехали, а прошмандень, ой, простите - пресс-секретарь, сидела на камеру ляжками голыми сверкала, ручонкой помахивала. Интерьвью видать перед этим делала, ой, простите - брала.. даж не знаю как правильней то будет!
Знакомый с Усть-Кута живет долго в Новосибе. Говорит приехал домой - в шоке - лысые сопки. лес эшелонами в Китай
Это называется не ЗАПОДОЗРИЛИ!!!
А поймали с поличным на месте преступления!!!!!!!!
и что-то мне подсказывает что:
тех кто его поймал, скоро посадят
а с каждым из группы Администрации - скоро случатся несчастные случаи, наверное даже с летальным исходом...
Вот вам истинная причина пожаров тайги! Сюда же нужно добавить уезжающую Ниву и несколько очагов возгарании от куда она ехала! Бездействие губернатора Усса! И немного включить логику - если леса горят, а губернаторы дают указания их не тушить! Леса горят потому что их специально поджигают! На поджог лесов дают указания (кто? и кому?), что бы не было утечки информации нужно поручить это ближайшему подчинённому!
Вывод - власть специально все делает что бы нам стало жить хуже!!!
Эта теорема с доказательством
Нужно в закладки эту новость...
а три канистры не многовато ли для ролика?
нищая администрация....могли бы нанять за бутылку водки поджигателя. а так как у самих руки не от туда растут то и опростохвостились по максимуму.
Уважаемые комментаторы, почитайте хотя бы в и-нете про этот случай. Там всё очень непросто. Поймали не жители, а мэр г. Усть-Кута с подручными, у которого в собственности хренова куча лесных гектаров. Там война чиновников. Вор у вора краденое украл.
Хотелось бы у всезнающего ола узнать кто китайскими сетями реки вокруг Барнаула перегораживает, наверно тоже мэры, губернаторы, прокуроры и администрация
НЕ, ну это скорее случайно.. Нам же трындят, что у нас капитализм особенный, хороший и социальный..