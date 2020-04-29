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Момент жесткого ДТП в Барнауле попал на видео

, ИА "Амител"
На кадрах видно, что опрокинувшийся фургон протаранили сзади

В редакцию amic.ru прислали видеозапись с видеорегистратора, на которую попал момент массовой аварии в Барнауле.

ДТП случилось на Павловском тракте рядом с пересечением с улицей Малахова. Столкнулось не менее трех иномарок.

На кадрах видно, что Nissan Teana протаранил сзади фургон Nissan Vanette, от чего последний отбросило на полосу встречного движения. Там в него врезался автомобиль Toyota Corolla.

В отделении пропаганды БДД городской автоинспекции уточнили, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе, водитель фургона, а также двое пассажиров Nissan Teana и пассажир Toyota Corolla. Им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.04.2020 16:06
месный

хренасе ватэто лётчег...

29.04.2020 16:07
комрад

Прям как в кармагеддоне

29.04.2020 16:09
месный

вот какой вообще смысл в медсправках, нарколог...., психиатр..... ? Вот какой?
Достаточно окулиста с прибором прям при получении прав, зачем весь гемор если толку ноль. В США этого всего нет и дeбилoв таких там гораздо меньше почему-то.

29.04.2020 16:19
АБОРИГЕН

Что то как то не сильно его светофорчик, разметочка и радарчик сдерживали. Ая-я-я-яй, как же так, как он посмел ослушаться?! На самом деле, формальные светофоры, радары и разметка идут лесом когда у тебя в крови достаточная концентрация алкоголя для удали молодецкой, а впереди широкая и относительно ровная дорога.

29.04.2020 16:33
месный

29.04.2020 16:19
АБОРИГЕН

Ещё больше лесом идут если ты неприкасаемый или у тебя есть кому вопроспорешать если в друг.

29.04.2020 16:50
- гость -

Абориген, Вы по видео сделали заключение о концентрации алкоголя в крови?
Поди и геморрой по фотографии дивана лечите?

29.04.2020 16:53
- гость -

29.04.2020 16:50
- гость -
Не отвлекайте их. Они друг с другом разговаривают. Такое редкое явление. Месный и абориген. Пусть потешутся голубки

29.04.2020 16:55
АБОРИГЕН

29.04.2020 16:33
месный
Ну это уже приятный "бонус" российских традиций. Инфраструктура на опасных участках должна физически не позволять водителю разгоняться до таких скоростей. Искусственные неровности, сужение дороги, шиканы и проч.. Тут ты уже никак не разгонишься даже если очень сильно захочешь и зальешь в себя литр водки, потому что поток будет более плотный и замедленный, даже если кого и торпедируешь то на не такой высокой скорости.
А те кто подымают вой что это приведёт к пробкам, пусть тоже идут лесом.

29.04.2020 16:57
- гость -

Барнаул на самоизоляции, машин мало, но какие "Асы" водители!

29.04.2020 17:07
- гость -

29.04.2020 16:06
месный


хренасе ватэто лётчег...


Слушай, ты видимо недавно приехал с "севера"? Или лечение недавно в больнице закончил. Ну не пишут уже так лет 5-7. Честное слово.

29.04.2020 17:09
- гость -

месныйабориген - как типичные представители самозанятых.

29.04.2020 17:15
Правдофил

месный. там просто полицейским можно любого за ослушание мочить из огнестрела.
А так же в случае порчи машины полиции при погоне машину ремонтируют за счет нарушителя.
Но у нас же нельзя полицейским давать права на такой произвол. Это же не демократично.

29.04.2020 17:41
- гость -

29.04.2020 16:33
месный
Искусственные неровности, сужение дороги, шиканы и проч..

Можно дёшево и сердито не ремонтировать дороги вообще по кочкам не полетаешь

29.04.2020 17:45
месный

29.04.2020 17:07
- гость -

Как не пишут? Вот я написал! И тебе это даже понравилось, вот, даже скопировал.

29.04.2020 17:45
Гость

Видно как минивен подпрыгивает перед аварией, либо что то с колесом произошло, или как будто газовый баллон взрывается в багажнике ......

29.04.2020 17:46
месный

29.04.2020 17:15
Правдофил

Чё тоже недавно оттуда приехал? Знаток блин!

29.04.2020 17:56
- гость -

Все виноваты. Дорога ,знаки, переходы, мэр, губернатор, Путин, Трамп и тд.

29.04.2020 18:25
- гость -

29.04.2020 16:09
месный
Прежде чем лизать жопу хозяевам набрал бы в поисковике "ДТП США", может. Или туда Путин наших разведчиков отправил чтобы те дискредитировали американцев на амике?

30.04.2020 06:13
Александр

В Америке не то, что у нас. Вот у них то вот это да, а у нас. А если серьезно дураков там раз в 300 больше чем у нас и на дорогах в т.ч.

30.04.2020 08:50
месный

29.04.2020 18:25
- гость -

Хозяева это у тебя! Если ты у них только чтобы лизать, то мне их очень жаль, и от тебя надо избавиться и чем быстрее тем лучше и для них и для остальных кому они хозяева!
У меня - я сам хозяин!
Зачем мне что-то набирать, я это своими глазами видел.

30.04.2020 10:11
гость

Nissan Teana протаранил сзади фургон Nissan Vanette

По видео кажется, что Nissan Teana как будто между машинами хотел проскочить. Наверное он чудак

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