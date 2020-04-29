Все там будем. В Рубцовске люди заваливают мусором могилы

Жительница Рубцовска в сообществе "Инцидент Рубцовск" опубликовала фотографии заваленных мусором могил. На местном кладбище люди сваливают отходы прямо на захоронения.

"Люди, подскажите, пожалуйста, вы бессмертны? Может прекратите мусор от своих усопших родственников бросать к другим могилам?" – пишет женщина.

Она посоветовала собирать все отходы и опавшую листву в мусорные пакеты и выносить их на специально оборудованное место, а не бросать на соседние захоронения и не заваливать памятники. На каждом кладбище есть мусорные контейнеры или места для свалок.

"Хватит гадить. Все там будем в свое время", – подметила рубцовчанка.