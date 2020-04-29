Алиса, Виктория и Евгений. В Алтайском крае родилась первая в этом году тройня

Первая в 2020 году тройня в Алтайском крае появилась на свет в перинатальном центре "Дар" у супругов Прыженковых, сообщает пресс-служба медучреждения в своем аккаунте в Instagram.

Для безопасности роженицы врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Родились две девочки и мальчик. Им дали имена Алиса, Виктория и Евгений.

Малыши весят 1820, 1520 и 1130 граммов. Сейчас за ними наблюдают врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

"Новорожденных поместили в так называемые "гнезда", позволяющие им лежать в максимально комфортной позе "эмбриона", и подсоединили к аппаратуре, фиксирующей важные показатели жизнедеятельности, – уточнили в перинатальном центре. – Кувезы накрыли покрывалами, снижающими уровень шума и освещения, в них поддерживается оптимальная температура и влажность".

Счастливая мать выразила благодарность акушерам и их помощникам, которые успешно справились с приемом родов. Она призналась, что о детях супруги мечтали последние семь лет и появление тройни – самый счастливый день в их жизни.