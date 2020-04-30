Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых

Депутаты АКЗС в ходе очередной сессии приняли проект регионального закона, подразумевающего налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых), который начнет действовать на территории края с 1 июля 2020 года.
Отмечается, что ставка налога будет равна 4%, а воспользоваться им смогут физические лица, зарабатывающие не более 2,4 миллиона рублей в год. Закон предполагает добровольную постановку на налоговый учет, а также самостоятельное отражение доходов и отсутствие отчетности.
Под профессиональным доходом подразумевается доход физлиц от деятельности, при реализации которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.
Комментарии
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правильно! А то учителя и медики платят налоги, а эти товарищи в тени!
только всем кто мечтает зарегистрировать этот статус советую позвонить в центр занятости и спросить - какое пособие они получать в случае закрытия самозанятости РАЗ и ДВА уточнить в ПФР что в итоге будет с пенсионным счетом от регистрации статуса самозанятый
учителя и медики как раз ничего не платят, ибо на государственном коште, платят те, кто работает на частника. И таки не понятно. Ладно подоходный, но таки львиная доля - соцстрах и пенсионный, они-то как? И как без отчетности, без декораций что ли?
Депутатам Надо думать где денег взять бюджетникам на зп через месяц, дураков НЕТ все кончились совместно с Поддержкой государства, сейчас пойдет вал закрытия и банкротства ИП и ООО а самому пойти и здаться под налог ну это прям как помошь берите кредит чтобы отдать кредит
Для гость 12:59: Все правильно, учителя и медики платят налоги с зарплаты, которую получают за счет того, что "эти товарищи, которые в тени", платят кучу косвенных налогов, начиная с НДС и акцизов на топливо. В конечном итоге "теневые товарищи" содержат наверное до трети "бюджетнииков", медиков, вояк, полицейских и пенсионеров.
Ну поддержали, теперь пусть сами и плотють. А мне и косвенных налогов хватает этим жидам платить.
Че пристанываться... Зарабатывают не хило-налог не платят... Потому что налоговая служба не следит... Прошвырнуться по Фирсовым слободам и прочим стройкам-столько самозанятых можно наловить... И не на велосипедах приезжают..
Налоги на вклады, на самозанятых, повышение тарифов ЖКХ на 6.5%. Никто не забыл как наши депутаты поддержали повышение пенсионного возраста. Сколько добрых дел!
Своевременное решение. Ведь теперь придется как то оплачивать армию помощников.
Своевременно под суетились.
Надо ввести ещё штраф за коронавирус, тем, кто заразился.
Тогда заражаться станет экономически невыгодно и всё это приключение резко прервётся.
Сейчас учителя, медик и полиция прям в экстазе, НО уже к сентябрю все это восхищение стихнет а бюджета ТЮ ТЮ, на федеральном еденици основная масса на местном бюджете и тогда их слезки и причитания будут вызывать отврашение как сейчас обгадили ИПешников и мелкий бизнес
и это называется -народные избранники? нужно срочно менять формулировку "депутат"
товарищи, у кого будут какие предложения?
30.04.2020 13:16
- гость -
НДС и акцизы на топливо платит конечный потребитель, то есть те же учителя и врачи в том числе. А малосредний бизнес и самозянятые бесятся оттого, что в 90-е и начало нулевых, не платя налоги, жили на порядок лучше тех же учителей и врачей, а сейчас подравнялись.
Гость 13.16, обычная отмазка для ленивой деревенщины. Учителя и медики тоже платят эти "косвенные" налоги. Отсутствие правовой дисциплины- причина плохой, некомфортной жизни.
Учителя и медики платят, как косвенные, так и прямые налоги. Другие, работающие на частика купи-продай и услуги (многие) платят только косвенные. Они ничего тоже не производят, не продают свой продукт за границу, т. е. по сути такие же нахлебники.
Деньги получают от тех же медиков-учителей. Производство на нуле, так что нечего гордится "деловой" активностью. Азы экономики изучили бы для начала.
Гостю 14:17 когда накоеец дойдет до таких умников, что бизнес каким бы он небыл Зарабатывает деньги а не Получает как бюджетники, и давай раскажи как до всей этой кутерьмы учителя медики и полиция прям Самоотвержено пахали и все делали как положено для населения, много у вас знакомых докторов которые добровольно в налогову показали свою подработку в Платных клиниках, а учителя все заплатили налоги за репетиторство, а полиция все святые и корупции нет, я не хрчу не могу осуждать ни бюдже ников не бизнес, но сталкивать лбами людей это не дело, и к стати медиков ну очень много работают или подрабатывыют у Частников, и по окончании пандемии возникнет вопрос а будет ли возможность подработки ведь большие деньги за короновирус закончатся, и опять рыдания???
а вот ты кто? бизнесмен? расскажи как ты зарабатываешь деньги? Нет ни одного бизнесмена- не укравшего у государства!!!
30.04.2020 14:41
- гость -
Опохмелись Емеля.
Вот и вся характеристика лентяев. Его приглашают к диалогу, а он умеет только хамить, да придумывать виновных в его неудачной судьбе.