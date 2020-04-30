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Алтайские депутаты поддержали введение налога для самозанятых

, ИА "Амител"
Он начнет действовать уже с 1 июля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутаты АКЗС в ходе очередной сессии приняли проект регионального закона, подразумевающего налог на профессиональный доход (или налог для самозанятых), который начнет действовать на территории края с 1 июля 2020 года.

Отмечается, что ставка налога будет равна 4%, а воспользоваться им смогут физические лица, зарабатывающие не более 2,4 миллиона рублей в год. Закон предполагает добровольную постановку на налоговый учет, а также самостоятельное отражение доходов и отсутствие отчетности.

Под профессиональным доходом подразумевается доход физлиц от деятельности, при реализации которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных сотрудников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 12:56
- гость -

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30.04.2020 12:59
- гость -

правильно! А то учителя и медики платят налоги, а эти товарищи в тени!

30.04.2020 13:05
гость

только всем кто мечтает зарегистрировать этот статус советую позвонить в центр занятости и спросить - какое пособие они получать в случае закрытия самозанятости РАЗ и ДВА уточнить в ПФР что в итоге будет с пенсионным счетом от регистрации статуса самозанятый

30.04.2020 13:08
Filin

учителя и медики как раз ничего не платят, ибо на государственном коште, платят те, кто работает на частника. И таки не понятно. Ладно подоходный, но таки львиная доля - соцстрах и пенсионный, они-то как? И как без отчетности, без декораций что ли?

30.04.2020 13:12
- гость -

Депутатам Надо думать где денег взять бюджетникам на зп через месяц, дураков НЕТ все кончились совместно с Поддержкой государства, сейчас пойдет вал закрытия и банкротства ИП и ООО а самому пойти и здаться под налог ну это прям как помошь берите кредит чтобы отдать кредит

30.04.2020 13:16
- гость -

Для гость 12:59: Все правильно, учителя и медики платят налоги с зарплаты, которую получают за счет того, что "эти товарищи, которые в тени", платят кучу косвенных налогов, начиная с НДС и акцизов на топливо. В конечном итоге "теневые товарищи" содержат наверное до трети "бюджетнииков", медиков, вояк, полицейских и пенсионеров.

30.04.2020 13:17
Alex1976

Ну поддержали, теперь пусть сами и плотють. А мне и косвенных налогов хватает этим жидам платить.

30.04.2020 13:23
- гость -

Че пристанываться... Зарабатывают не хило-налог не платят... Потому что налоговая служба не следит... Прошвырнуться по Фирсовым слободам и прочим стройкам-столько самозанятых можно наловить... И не на велосипедах приезжают..

30.04.2020 13:38
- гость -

Налоги на вклады, на самозанятых, повышение тарифов ЖКХ на 6.5%. Никто не забыл как наши депутаты поддержали повышение пенсионного возраста. Сколько добрых дел!

30.04.2020 13:42
- гость -

Своевременное решение. Ведь теперь придется как то оплачивать армию помощников.

30.04.2020 13:51
Гость

Своевременно под суетились.

30.04.2020 14:06
- гость -

Надо ввести ещё штраф за коронавирус, тем, кто заразился.
Тогда заражаться станет экономически невыгодно и всё это приключение резко прервётся.

30.04.2020 14:12
- гость -

Сейчас учителя, медик и полиция прям в экстазе, НО уже к сентябрю все это восхищение стихнет а бюджета ТЮ ТЮ, на федеральном еденици основная масса на местном бюджете и тогда их слезки и причитания будут вызывать отврашение как сейчас обгадили ИПешников и мелкий бизнес

30.04.2020 14:12
гость

и это называется -народные избранники? нужно срочно менять формулировку "депутат"
товарищи, у кого будут какие предложения?

30.04.2020 14:17
- гость -

30.04.2020 13:16
- гость -
НДС и акцизы на топливо платит конечный потребитель, то есть те же учителя и врачи в том числе. А малосредний бизнес и самозянятые бесятся оттого, что в 90-е и начало нулевых, не платя налоги, жили на порядок лучше тех же учителей и врачей, а сейчас подравнялись.

30.04.2020 14:20
- гость -

Гость 13.16, обычная отмазка для ленивой деревенщины. Учителя и медики тоже платят эти "косвенные" налоги. Отсутствие правовой дисциплины- причина плохой, некомфортной жизни.

30.04.2020 14:32
- гость -

Учителя и медики платят, как косвенные, так и прямые налоги. Другие, работающие на частика купи-продай и услуги (многие) платят только косвенные. Они ничего тоже не производят, не продают свой продукт за границу, т. е. по сути такие же нахлебники.
Деньги получают от тех же медиков-учителей. Производство на нуле, так что нечего гордится "деловой" активностью. Азы экономики изучили бы для начала.

30.04.2020 14:37
- гость -

Гостю 14:17 когда накоеец дойдет до таких умников, что бизнес каким бы он небыл Зарабатывает деньги а не Получает как бюджетники, и давай раскажи как до всей этой кутерьмы учителя медики и полиция прям Самоотвержено пахали и все делали как положено для населения, много у вас знакомых докторов которые добровольно в налогову показали свою подработку в Платных клиниках, а учителя все заплатили налоги за репетиторство, а полиция все святые и корупции нет, я не хрчу не могу осуждать ни бюдже ников не бизнес, но сталкивать лбами людей это не дело, и к стати медиков ну очень много работают или подрабатывыют у Частников, и по окончании пандемии возникнет вопрос а будет ли возможность подработки ведь большие деньги за короновирус закончатся, и опять рыдания???

30.04.2020 14:41
- гость -

а вот ты кто? бизнесмен? расскажи как ты зарабатываешь деньги? Нет ни одного бизнесмена- не укравшего у государства!!!

30.04.2020 16:08
- гость -

30.04.2020 14:41
- гость -
Опохмелись Емеля.

30.04.2020 16:30
- гость -

Вот и вся характеристика лентяев. Его приглашают к диалогу, а он умеет только хамить, да придумывать виновных в его неудачной судьбе.

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