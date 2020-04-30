Белым-бело. Накануне Первомая в Барнауле расцвели яблони

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Яблони и черемуха уже цветут и пахнут на улицах Барнаула. Жаркая погода, установившаяся в регионе, разбудила природу раньше обычного.
По прогнозам синоптиков, в первых числах мая в крае сохранится теплая погода, преимущественно без осадков. Средняя температура днем будет около +23 градусов.
Комментарии
Самый лучший запах весны - это запах цветущих яблонь и черемухи.
Факт.
Где фото черемухи?
В прошлом году 21 мая делала шикарные фото с яблонями на пр. Комсомольском от ул. Советской до ул. Сизова, как в тоннеле из цветов!