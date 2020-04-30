Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается уже в середине мая. Под угрозой затопления находятся 128 населенных пунктов, где проживают примерно 37 тысяч жителей. Об этом в ходе брифинга 30 апреля рассказал зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По оценке чиновника, с первой волной половодья регион успешно справился. Случаи затопления носили единичный характер, в основном вода дошла только до приусадебных участков. Это касается Ельцовского, Третьяковского, Красногорского районов. В последнем муниципалитете пострадал также один жилой дом. В Солтонском районе село Нижняя Ненинка оказалось разделено на две части из-за прихода воды. Впрочем, жертв и пострадавших удалось избежать.

Кроме того, в Тальменском районе оказался подмыт и обрушился берег реки Чумыш. Также вода зашла на участок дороги Тальменка – Залесово. Помимо прочего из дорожных объектов пострадал мост на реке Алей в Алейском районе – он до сих пор подтоплен.

Что касается прогнозов на вторую волну паводка, Игорь Степаненко заметил, что половодье может начаться на две недели раньше обычного. Это связано с интенсивным таянием снегов в Республике Алтай. Наиболее сложная обстановка ожидается на реках Чарыш, Ануй, Катунь, Бия, Обь, Песчаная. Согласно прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни ожидаются осадки, что приведет к ухудшению паводковой ситуации.

Согласно расчетам, подтопления в крае в следующем месяце могут затронуть 24 муниципалитета, потенциально под угрозой находится 15 тысяч жилых домов.