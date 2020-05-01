Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу

Житель села Новокаменка Ельцовского района Алтайского края нашел недалеко от озера краснокнижного малого лебедя, который запутался в сети, ослаб и не мог улететь, сообщают в пресс-службе Минприроды Алтайского края.

О находке сельчанин сообщил госохотинспектору, специалистам Минприроды и доктору, на случай если пернатому понадобится медицинская помощь.

Нашедший птицу мужчина разместил ее у себя и активно за ней ухаживал. Через два дня лебедь восстановился и его выпустили на том же озере, где нашли.

Добавим, что малый лебедь относится к семейству утиных и представляет собой уменьшенную копию лебедя кликуна. Из всех видов лебедей он самый маленький – до 128 сантиметров.