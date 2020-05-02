Барнаульцы рассказали о желаемом размере зарплаты

Жители Барнаула хотят получать 58 тысяч рублей в месяц. Это один из самых низких показателей в стране наряду с Липецком, Пензой и Рязанью, говорится в исследовании, которое провела компания "Сбербанк Страхование жизни".
Больше всего хотят получать москвичи – 78 тысяч в месяц. Далее идут жители Санкт-Петербурга и Владивостока – по 77 тысяч рублей.
При этом исследователи отмечают, что по сравнению с 2019 годом запросы россиян значительно уменьшились: показатель желаемой зарплаты снизился в 35 городах из 37, в которых проводился опрос. Исключением стали Рязань и Набережные Челны.
Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила около 28 тысяч рублей.
Комментарии
Хотеть не вредно.
Жители Барнаула хотят получать 58 тысяч рублей в месяц
А почему не 59? Я знаю жителей Барнаула, которые не хотят, чтобы их зарплата скатилась до 58
Некорректный опрос. Не верю.
Жители Барнаула просто хотят получать зарплату. Любую. Но регулярно.
Какие-то мелковатые цифры. И 77, и 78 тысяч это даже не тысяча евро. Как жить-то?
Ишь вы, какие привередливые
Действительно, скромные хотелки, но даже их нельзя удовлетворить в условиях аграрно-туристической экономики, которую так старательно продвигает местная власть.
Так ведь это всё та же средняя "температура по больнице".
Один сказал хочу 10тр второй сказал 100тр, вот вам и средняя в 55тр.
И это просто математический пример.
Если учесть, что большинство скорее всего сказало 100, то трудно представить, чтобы кто то захотел 10. Это так, вбросили, реакцию посмотреть
Кто-то предаёт ради мелкой наживы
А кто-то ради денег становится лживым.
Я же по средствам спокойно живу в этом мире.
Кто-то набивает карман свой бездонный.
А кто-то ненасытно гребет миллионы.
Я тихо радуюсь жизни на съемной квартире.
Город 312.
А господин бывший Губернатор АК любит повторять ! Курочка по зёрнышку ! Это о том что слишком забитые и сосланные люди здесь живут если бывший Прокурор 13 лет руководил нищим забитым краем !
В Рубцовске вообще средняя зарплата 15 - 18 тысяч и ничего, с чиновниками может и 28
почему именно 58? Не 60? инфляция или что? я нехочу 58, мне моя текущая устраивает , хватит уже всякой фигни и обдираловки, не надо снижать зарплату мы их заслужили
Я бы вам рабам вообще зарплату не платил, вам и кнута хватит.
Ну если учитывать штрафы и налоги + издержки поинфляции то да,НО цифра намного больше. По моему мнению 50 тысяч самый идеальный вариант. Жить можно и копить понемного, главное звезд с неба не хватать.