Фото и видео: Вячеслав Мельников / amic.ru
Барнаульские торговые центры начинают понемногу приходить в себя. Говорить, что ТЦ совсем ожили, было бы преувеличением: большинство отделов по-прежнему закрыты. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д.
Людей при этом в ТРЦ совсем немного, большинство покупателей сосредоточено в продуктовых "якорях". Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по торговым центрам, чтобы посмотреть, как строго барнаульцы придерживаются рекомендованной самоизоляции.
Комментарии
несмотря на ограничения и запреты
Такие запреты
2.05.2020 15:38
гость
Такие "законопослушные" граждане.
за полтора месяца предпринимателей не убить. Надо ввести для них исключительно запрет навсегда. тогда поймут что государству они не нужны.Запрет на работу по признакам деятельности ещё не было. Не сдохнут сейчас. Умрут через пол года в долгах.
Такие "законопослушные" граждане.
Нормальные граждане. А вот к организаторам полумер и непонятных режимов очень много вопросов.
Должны остаться те кто действительно необходим, а не то, что и до пандемии особо не пользовалось спросом
тем временем +9600 по России, побивая все прежние рекорды
надо больше магазинов, так победим!
уважаемый гость.
Гость
Должны остаться те кто действительно необходим, а не то, что и до пандемии особо не пользовалось спросом
Остались только сети с государственным участием. Остальные к помойному баку.
2.05.2020 15:38
гость
несмотря на ограничения и запреты.
Такие запреты
Какие запреты,такие и последствия
Возвращаются голодные и злые...
2.05.2020 17:03
- гость -
тем временем +9600 по России, побивая все прежние рекорды
надо больше магазинов, так победим!
Да они вам сколько надо, столько и нарисуют.Что бы вы дома сидели.
На экономику им наплевать,выполняют приказ.