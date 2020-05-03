Жители Алтайского края чаще других стали досрочно погашать микрозаймы

Алтайский край, Архангельская и Нижегородская область вошли в топ-3 регионов, жители которых стали досрочно гасить задолженность по микрозаймам. Об этом говорится в исследовании компании IDF Eurasia.

При этом в целом по России средняя сумма "займа до зарплаты" снизилась в апреле на 16% по сравнению с мартом: с 14 тысяч рублей до 11 760 рублей. По мнению экспертов, такая тенденция обусловлена двумя факторами. Во-первых, среди населения сохраняется высокий уровень неопределенности касательно дальнейшего материального благополучия. Во-вторых, в период кризиса люди мобилизуются и стараются как можно рациональнее и ответственнее подходить к финансовому планированию.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что по итогам 2019 года Алтайский край занял первое место в России по темпам роста среднего микрозайма. Показатель за год вырос на 26,6%.