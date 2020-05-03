Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении устроить мировой апокалипсис

Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании устроить мировой апокалипсис. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы "БесогонTV".
По его словам, Гейтс намерен чипировать человечество, чтобы использовать характеристики активности тела для майнинга криптовалюты. Главная же цель основателя корпорации Microsoft – сокращение человечества, "слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального".
В качестве доказательств Михалков привел некий патент под номером WO/2020/060606, принадлежащий компании Гейтса, которая разрабатывает вакцину от COVID-19. Режиссера насторожил номер патента, который, по его мнению, схож с "числом зверя" из Библии. "Как-то настораживает это "060606", – аргументировал он.
Позже Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира и он не знает, что будет с передачей дальше. Режиссер назвал это решение цензурой.
Комментарии
Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира...
Так он же позавчера был в эфире,и как раз с этим выпуском.Кто-то мягко выражаясь,говорит неправду.
этот выпуск сняли с эфира
И правда странно. Кремлевская цензура не может же защищать Билла Гейтса. Или может?
Все правда, 1-го выпуск показали, чего то испугались и на 2,3 его сняли с эфира. Но он есть в Ютубе. Пока есть
Де ментный потомок династии кремлевских жопо лизов
Больше настораживает, когда миллиардер просит миллиард у горсударства на открытие забегаловок.
О теории заговоров и Михалкове https://youtu.be/GyC9S_ehgSY
Бесогоние ,мракобесие,конспирология,зомбоящики, прижизненные лики "святых" правителей под куполами, 20 миллионов нищеты в Великодержавной бензоколонке Запада и это всё - Россия,XXI век...
Каждый вдыхает кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость.(с)
закулиса гораздо больше чем один Билли
Боня укусила Михалкова? А чё сразу чипировпние? Может зомбирование?