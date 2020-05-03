Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении устроить мировой апокалипсис

Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании устроить мировой апокалипсис. Об этом режиссер заявил в эфире своей авторской программы "БесогонTV".

По его словам, Гейтс намерен чипировать человечество, чтобы использовать характеристики активности тела для майнинга криптовалюты. Главная же цель основателя корпорации Microsoft – сокращение человечества, "слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального".

В качестве доказательств Михалков привел некий патент под номером WO/2020/060606, принадлежащий компании Гейтса, которая разрабатывает вакцину от COVID-19. Режиссера насторожил номер патента, который, по его мнению, схож с "числом зверя" из Библии. "Как-то настораживает это "060606", – аргументировал он.

Позже Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира и он не знает, что будет с передачей дальше. Режиссер назвал это решение цензурой.