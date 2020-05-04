Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле

Легковой автомобиль, пытаясь перескочить через трамвайные рельсы, застрял на них, сообщает очевидец в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла около четырех часов утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле. На месте аварии присутствовали сотрудники полиции и МЧС. По прикрепленной фотографии видно, как мужчина (вероятно, водитель) стоит на крыше авто и позирует перед камерой и стражем порядка.

О состоянии пассажиров не сообщается.