Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле

Легковой автомобиль, пытаясь перескочить через трамвайные рельсы, застрял на них, сообщает очевидец в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла около четырех часов утра на пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле. На месте аварии присутствовали сотрудники полиции и МЧС. По прикрепленной фотографии видно, как мужчина (вероятно, водитель) стоит на крыше авто и позирует перед камерой и стражем порядка.
О состоянии пассажиров не сообщается.
Комментарии
Пьяный или дурак.
На кольцах бились, бьются и будут биться. Водители никогда не научатся проезжать кольцевые перекрёстки. Пора демонтировать все кольца, заменив их на обычные перекрёстки.
Кольцо очень удобно. Правила знать надо.
4.05.2020 16:24
- гость -
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Эт точно.
Забавляют как минимум два момента:
- включение левого повортника при повороте направо
- езда по диагонали через 2-3 полосы
Змей, там не кольцо а обычный перекрёсток. Смотрите знаки, учите пдд
4.05.2020 15:39
Змей
Хоть там и не кольцо, но это не отменяет того факта что отказ от кольцевых перекрёстков это феерия идиотизма.