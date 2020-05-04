Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и, следуя их инструкциям, перевел крупную сумму, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, в полицию обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что на банковских картах молодого человека зафиксированы подозрительные операции, и чтобы предотвратить списание средства следует перевести на продиктованные счета. Следуя наставлениям лжесотрудника банка, горожанин перечислил мошеннику более 265 тысяч рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
В ведомстве призвали жителей края соблюдать осторожность и ни при каких условиях не передавать персональные данные неизвестным лицам. При возникновении подозрений лучше перезвонить на горячую линию банка и уточнить правила получения средств на личный счет.
Комментарии
1996 года рождения?! Странно.
Да ладно, в 20 лет пол ляма. Папины мамины деньги прогулял, и заявление писать сразу. Тут кредиты оформляют на украденные паспортные данные и полиция ничего не делает, отписки одни!
Почему таких мошенников никто не ловит?
Они вообще не пуганые.
А в братской республике это вообще национальный спорт, десятки колл-центров, молодежь почти официально ходит на работу. Русскоязычные, но полностью недоступные для правоохранительных сил РФ. Война же.
14:12- гость - @1996 года рождения?! Странно.@
Что странно? В прошлом веке родился...
Самое странное, что когда сомневаешься в том, что это сотрудник банка, мошенники скидывают смс с номера 900, это многих и вводит в заблуждение, и ещё у меня три номера телефона, и звонок поступает именно на тот номер к которому привязана карта, не странно ли правда? Поэтому то что мошенники действуют методом тыка это маловероятно
А когда будут сообщения о том как эти т.н. "стражи порядка" успешно расследовали такое преступление и повязали мошенников?!
14:14
У вас хохлянка?
4.05.2020 14:49
- гость -
Так недавно же одного поймали в соседнем регионе.
4.05.2020 14:49
- гость -
У вас хохлянка?
У меня неизменный номер телефона с 2004 года, у меня есть некоторые накопления на картах, мне поступает до 10 звонков в год с предложениями управления инвестициями, возмещения потерь от участия в форекс-биржах, и подобными звонками якобы от банков.
Примерно в 70% случаев я слышу украинский акцент, шокания и гыкания, порой слабо уловимые, но они есть.
Я в детстве неоднократно бывал в УССР, прекрасно слышу акценты.
Этого достаточно?
Мне тоже звонили,точно с таким же, но девушка.
Послала я ее, трубку положила. Презвонила, а такого номера нет.
Это виртуальные станции, настроенные так будто с московские номера звонят, мошенники как правило.
Прежде всего надо разбираться с банками почему персональные данные утекают. Ведь мошенники не просто звонят наугад, а называют ФИО
4.05.2020 15:05
Гость
И звонят тем, у кого есть что терять! Мне вот ни разу не звонили.
15:05
Гость
Российские банки с хохлами в одной связке.
Учат и все зря.
Меня всегда волновал вопрос - откуда у идиотов деньги?
Не одни банки в связке."Честный бизнес" бывает только на словах.
4.05.2020 14:53
- гость -
Одного?! Это за сколько лет?!
Открываем сайты Укр вакансий:
первый же пример:
Оператор call-центра, 6000-8000 грн, Харьков.
Требования: грамотное знание русского языка...
жертва ЕГ
4.05.2020 15:18
Мавроди
Меня всегда волновал вопрос - откуда у идиотов деньги?
------------
У идиотов как раз понятно - получают от государства пенсию по инвалидности.
Можливо,можливо...