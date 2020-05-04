Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и, следуя их инструкциям, перевел крупную сумму, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, в полицию обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что на банковских картах молодого человека зафиксированы подозрительные операции, и чтобы предотвратить списание средства следует перевести на продиктованные счета. Следуя наставлениям лжесотрудника банка, горожанин перечислил мошеннику более 265 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ведомстве призвали жителей края соблюдать осторожность и ни при каких условиях не передавать персональные данные неизвестным лицам. При возникновении подозрений лучше перезвонить на горячую линию банка и уточнить правила получения средств на личный счет.