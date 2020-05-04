Жесткое ДТП произошло в Алтайском крае

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Калманка в Алтайском крае, пишет "Инцидент Барнаул".

Как отмечается, авария случилась утром в понедельник, 4 мая. Судя по фотографиям с места происшествия, водитель фуры влетел в движущийся впереди КамАЗ. По сообщению очевидца, водитель жив, но пострадал – его зажало в кабине и он весь в крови.

"Только что проехали, водителя уже вытащили, там чуть цистерна не улетела с моста... У второй машины нет ползада и кабина в хлам", – отметил один из комментаторов под заметкой.

На месте ДТП работают спецслужбы. Обстоятельства и иные подробности пока неизвестны.