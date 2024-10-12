46 единиц техники будут обрабатывать дороги Барнаула этой ночью
Для устранения последствий непогоды выходные дни для дорожной службы были объявлены рабочими
12 октября 2024, 21:59, ИА Амител
Дорожная служба продолжит чистить улицы Барнаула от снега и льда в ночь с 12 на 13 октября. Как сообщает пресс-центр мэрии, над очисткой дорог будут работать 46 единиц техники.
В мэрии отметили, что для устранения последствий непогоды выходные дни для дорожной службы были объявлены рабочими. Сформировано шесть дежурных бригад во всех районах города. Дежурство техники усилили.
Жителей города призывают по возможности парковать машины во дворах и с пониманием относиться к работе дорожной техники. Это позволит лучше очистить дороги.
Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.
09:56:47 13-10-2024
Почему 46 машин на очистке дорог от снега, а не все имеющиеся, не говоря уже про 246 по минимальной норме.
17:01:05 13-10-2024
Каждый год покупают по 100 единиц техники, а убирают 46. Где остальные 954 единицы, купленные за последние 10 лет?