46 единиц техники будут обрабатывать дороги Барнаула этой ночью

Для устранения последствий непогоды выходные дни для дорожной службы были объявлены рабочими

12 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Дорожная техника / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Дорожная служба продолжит чистить улицы Барнаула от снега и льда в ночь с 12 на 13 октября. Как сообщает пресс-центр мэрии, над очисткой дорог будут работать 46 единиц техники.

В мэрии отметили, что для устранения последствий непогоды выходные дни для дорожной службы были объявлены рабочими. Сформировано шесть дежурных бригад во всех районах города. Дежурство техники усилили.

Жителей города призывают по возможности парковать машины во дворах и с пониманием относиться к работе дорожной техники. Это позволит лучше очистить дороги.

Центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.