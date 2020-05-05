В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах

В России 5 мая вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Как уточняет "Парламентская газета", речь идет о барах, кафе и ресторанах, площадь зала которых меньше 20 квадратных метров.
Кроме того, региональным властям позволили вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного в заведениях в жилых домах. Так, они могут полностью запрещать продажу алкоголя или увеличивать минимальную площадь зала.
В Госдуме подчеркнули, что закон принят в связи с негативным отношением населения к размещению так называемых "наливаек" в зоне жилой застройки.
Комментарии
Да!!!
и все кто работал в этих заведениях, тут же пошли работать фитнес-тренерами и в индустрию красоты....
стоп ... погодите-ка? не пошли! они же тоже закрыты.
экономика такая: "упс".
Норм, но опять с подковыркой
Так они арендуют квартиры, объединить коридор и комнату - больше 20 кв будет
Ну Барнаулу это не грозит! У нас все наливайки, которые расположены в жилых домах - это бизнес депутатов правительства, как прошлых, так и нынешних. Не будут же они сами себя разорять ради исполнения какого-то там закона! Да и площадь у этих наливаек - ого-го! Депутаты ж не мелочатся - народ должен бухать с комфортом!
Уберите свои лапы вонючие от алкашей! Пьём-никого не трогаем-в казну деньги приносим
Если Россия протрезвеет - тут либерастному владычеству и хана
Алкоголь нужно продавать только в крупных магазинах. Эти все мелкие тошниловки не должны продавать алкоголь. Отрава...
Дело не в отраве, а в её количестве.
А так она, на мой вкус, и там и там одинаковая.