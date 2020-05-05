В России запретили продажу алкоголя в "наливайках" в жилых домах

В России 5 мая вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Как уточняет "Парламентская газета", речь идет о барах, кафе и ресторанах, площадь зала которых меньше 20 квадратных метров.

Кроме того, региональным властям позволили вводить дополнительные ограничения на продажу спиртного в заведениях в жилых домах. Так, они могут полностью запрещать продажу алкоголя или увеличивать минимальную площадь зала.

В Госдуме подчеркнули, что закон принят в связи с негативным отношением населения к размещению так называемых "наливаек" в зоне жилой застройки.