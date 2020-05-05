Алтайский рыбак наловил краснокнижной рыбы на полмиллиона рублей

Госинспекторы Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства поймали браконьера, сообщает пресс-служба ведомства.
Совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в Усть-Пристанском районе они пресекли незаконную добычу гражданином стерляди, запрещенной к вылову и внесенной в Красную книгу России как "уязвимый вид".
У нарушителя правил рыболовства изъяли 63 стерляди. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 576 тысяч рублей.
Изъятую рыбу направили на экспертизу. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела против рыбака.
Комментарии
А после экспертизы?
Проквасят и закопают? Съедят сами? Или, например, в детский дом или интернат передадут?
5.05.2020 15:43
- гость -
"А после экспертизы?"
Судя по вашему комментарию браконьеры наверное хотели сиротам и нищим раздать, "почти хорошие люди", а вот , кто их поймал - корыстные?!
Пограничники в Усть-Пристани?
5.05.2020 16:08
- гость -
Здесь нет оценки личностных качеств и мотива тех кто поймал и уж точно нет оправдания браконьеров. Голый интерес дальнейшим распоряжением рыбой. Что положено с ней делать? Уничтожить как, например, санкционные продукты? Рыба - все-таки скоропортящийся продукт. Жаль, конечно, что пострадал ценный вид, но даже в такой ситуации, согласитесь, лучше бы ее дети съели или пожилые люди, которые себе деликатес точно позволить не могут. И если не дети, то хоть те же сотрудники. Это рационально. Потому, что иначе рыба вообще погибла зря.
5.05.2020 16:45
- гость -
Здесь нет оценки личностных качеств и мотива тех кто поймал и уж точно нет оправдания браконьеров. Голый интерес дальнейшим распоряжением рыбой. Что положено с ней делать? Уничтожить как, например, санкционные продукты? Рыба - все-таки скоропортящийся продукт. Жаль, конечно, что пострадал ценный вид, но даже в такой ситуации, согласитесь, лучше бы ее дети съели или пожилые люди, которые себе деликатес точно позволить не могут. И если не дети, то хоть те же сотрудники. Это рационально. Потому, что иначе рыба вообще погибла зря.
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Краснокнижная рыба вообще не должна рассматриваться как возможный продукт питания. Поэтому в данной ситуации правильнее уничтожать.
Сами сожрут...
Изъятую рыбу направили на экспертизу.
На экспертизу чего, интересно? Вдруг карась? Или определить родственные отношения между рыбами? По теме - куда девать? Ну мужику обратно отдать - неправильно, в общепит и детям тоже. Пусть бы уж сотрудники по женам разорвали.
А все в землю закопают ........нет в законах чтобы детям отдать.............в те же школы Алтая..................................................................................
Речная рыба вся заражена, расслабтесь.
Фсб рыбаков ловит. Вот это поворот. Серёзной работы нет?
Описторхоз им помощь
В стерляди не бывает описторха
5.05.2020 15:43
- гость -
"А после экспертизы?"
- На слюну изошёл?