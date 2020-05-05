Алтайский рыбак наловил краснокнижной рыбы на полмиллиона рублей

Госинспекторы Алтайского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства поймали браконьера, сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в Усть-Пристанском районе они пресекли незаконную добычу гражданином стерляди, запрещенной к вылову и внесенной в Красную книгу России как "уязвимый вид".

У нарушителя правил рыболовства изъяли 63 стерляди. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили в 576 тысяч рублей.

Изъятую рыбу направили на экспертизу. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела против рыбака.