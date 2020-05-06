Думай как преступник. Жена сибирского полицейского поет про воровскую жизнь

19-летняя жительница Новосибирска выпустила клип про арестантскую любовь. В ролике мелькает колония, а сама юная шансонье выступает в образе нарушительницы закона.
При этом девушка учится на юриста и хочет стать дознавателем, а ее муж – полицейский. За его карьеру исполнительница не переживает. Говорит, что клип посмотрели все его коллеги, в том числе и начальство.
"Не боюсь, что меня отчислят из академии госслужбы, так как в моем творчестве нет ничего плохого и противозаконного. Я вообще свой альбом хочу посвятить законам – песни будут об основных статьях Уголовного кодекса, чтобы народ знал, за что можно попасть в тюрьму и как там люди живут", – цитирует девушку "КП".
А доносить до народа закон и развеивать мифы о тюремной романтике она планирует, в частности, такими строчками:
"На ключицах засияли звезды воровские,
Мусорам нас не понять, они ведь не блатные.
Я по жизни отрицаю звезды капитанские,
Не поймут легавые единство арестантское".
Комментарии
Эти Стасики мать родную под растрельную статью подведут, ради побрекушек
Правильно срослись законом воровским, вторую зарплату хочет получать?
а ее муж – полицейский.
Бывший уже полицейский, наверное?)
Кто тут писал, что мы живем в цивилизованном обществе?
Я когда в суде работала, у нас начальница любила в рабочее время включать радио «Шансон». Надо было видеть удивление и недоумение приходящих граждан.
Охранник ТЦ и уборщица, а не сотрудники полиции.
У меня 2 высших образования,но когда муж Ноговицина включил мне понравилось. Не мое,но есть что то.
спецагент КРОТ
Что вы хотите от 19 летней жены полицейского?! Она с высоты прожитых ею годов не понимает вашего возмущения. Притом искренне не понимает.
Пропаганда АУЕ?
Кто стоит за криминализацией подростков, вводит их в преступное пространство?
( Мой муж знал, на что шел, когда делал мне предложение — я ведь не в одночасье стала такой)
Муж бывший полицейский.
Дефис пусть сам поставит
Хоть пой, хоть нет жена мусора сама мусор.
Раньше на службу в органы брали только после службы в армии ну то есть когда дурь выбьют... А баб вообще было мало после институтов . А сейчас сточная канализация , а не полиция.