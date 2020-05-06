В Сибири продают теплоход за 20 миллионов рублей

На одном из популярных сайтов объявлений в Новосибирске выставили на продажу 25-метровый теплоход за 20 миллионов рублей.

Транспорт выпущен в 2008 году. Его длина составляет 25,19 метра, а ширина – 5 метров. Установленная грузоподъемность – 2,35 тонны. Внутренний объем судна позволяет отправляться в дальние плавания.

Кроме того, в плавучем доме есть трап для купания, караоке, кухня, зона барбекю, а также большие лежаки для отдыха под солнцем на верхней палубе.

Помимо судна, в стоимость включено стояночное место, отдельно выделенная акватория и земельный участок, арендованный на 49 лет.