На Алтае хотят варить пиво под названием "Коронавирус"

Новые и актуальные термины нередко становятся инструментом в руках маркетологов. Даже если речь идет о пандемии, которая рушит экономику всего мира.
Хайпануть на COVID-19 решили предприниматели из Республики Алтай. Один из собственников Майминского пивоваренного завода подал заявку на слово "коронавирус".
28 марта, еще до первого указа Собянина об обязательном нахождении дома, ООО "Патентный Советникъ" подало патент на бренд "Самоизоляция". Под этим названием планируют выпускать водку и пиво. Кроме того, для пенного напитка производитель "застолбил" название "Карантин".
Но быстрее всех в этой "гонке" за сомнительными брендами оказались те, кому новый вирус приносит деньги без посредников: похоронное бюро "Первый городской ритуал" и ООО "Медпром". 26 февраля обе компании подали заявки на патентирование словосочетания "Коронавирус COVID – 19 Сoronavirus COVID – 19", пишет "Собеседник".
Комментарии
Разок выпил и через 14 дней все?..)))
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса
Нус, ждём комментов по поводу "лучше раздать пенсионерам и нуждающимся"
На барнаульском пивзаводе уже вроде итак выпускают. Есть больные короновирусом.
У них, что проблемы с названиями для пива?
коронАвирус, коронОвирус, корАновирус
Сидимдома
Будьдома
Пожизненный иммунитет
Инфекция
Форма живых существ
Молекулы нуклеотидов
Клетки живых организмов
Не паникуй
Вирулентность
Контроль вакциной
Малая мера профилактики
Большая мера профилактики
Воздушно и капельным путем
Контактным способом
Вакцина от хвори
Вакцина от вирусов
Вакцина от всего
Новое, неисследованное, изменчивое
Вируспиво находит человека
Живые организмы для печени
Смерть глистам
Специфический препарат от вирусов
Противоэпидемическая мера
пока малый бизнес терпит бедствия - похоронщики шикуют? вот кого надо раскулачивать
17:31 Я @Французские пивовары выльют 10 млн литров пива @
Очень страшную весть вы принесли на Алтай!
@ждём комментов по поводу "лучше раздать пенсионерам и нуждающимся"@
Вы не всех же учли: стариков, беременных женщин и детей опять бросили...