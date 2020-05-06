На Алтае хотят варить пиво под названием "Коронавирус"

Новые и актуальные термины нередко становятся инструментом в руках маркетологов. Даже если речь идет о пандемии, которая рушит экономику всего мира.

Хайпануть на COVID-19 решили предприниматели из Республики Алтай. Один из собственников Майминского пивоваренного завода подал заявку на слово "коронавирус".

28 марта, еще до первого указа Собянина об обязательном нахождении дома, ООО "Патентный Советникъ" подало патент на бренд "Самоизоляция". Под этим названием планируют выпускать водку и пиво. Кроме того, для пенного напитка производитель "застолбил" название "Карантин".

Но быстрее всех в этой "гонке" за сомнительными брендами оказались те, кому новый вирус приносит деньги без посредников: похоронное бюро "Первый городской ритуал" и ООО "Медпром". 26 февраля обе компании подали заявки на патентирование словосочетания "Коронавирус COVID – 19 Сoronavirus COVID – 19", пишет "Собеседник".