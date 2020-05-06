Студентку из Новосибирска, которая пела песни про "воров и мусоров", отчислили

19-летнюю Арину Миронову, студентку юрфака и жену полицейского, которая решила стать шансонье, отчислили из института, пишет "НДН". Отмечается, что причиной для отчисления стала неуспеваемость.

"Уведомление о задолженности было направлено в марте. Приказ об отчислении подготовлен в марте за несоблюдение условий договора и академическую задолженность: у нее долги за первый год обучения и ни один предмет не сдан за второй год обучения", – рассказали в вузе.

Пользователи Сети предполагают, что выпуск клипа о тюремной романтике и АУЕ-движении все-таки повлиял на решение руководства института. При этом в РАНХиГС, где училась девушка, о ее клипе говорят следующее: "Мы не одобряем такое творчество, оно не соответствует ценностям и традициям, заложенным в нашей академии, особенно студентов юридического факультета. Считаем, что такое поведение порочит и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов".