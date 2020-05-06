Студентку из Новосибирска, которая пела песни про "воров и мусоров", отчислили

19-летнюю Арину Миронову, студентку юрфака и жену полицейского, которая решила стать шансонье, отчислили из института, пишет "НДН". Отмечается, что причиной для отчисления стала неуспеваемость.
"Уведомление о задолженности было направлено в марте. Приказ об отчислении подготовлен в марте за несоблюдение условий договора и академическую задолженность: у нее долги за первый год обучения и ни один предмет не сдан за второй год обучения", – рассказали в вузе.
Пользователи Сети предполагают, что выпуск клипа о тюремной романтике и АУЕ-движении все-таки повлиял на решение руководства института. При этом в РАНХиГС, где училась девушка, о ее клипе говорят следующее: "Мы не одобряем такое творчество, оно не соответствует ценностям и традициям, заложенным в нашей академии, особенно студентов юридического факультета. Считаем, что такое поведение порочит и ее саму, и сотрудников правоохранительных органов".
Комментарии
Так поди же попляши...
напишите, когда мужика еёшнего погонят...
Ну вот, что я и говорил, уборщица в прокуратуре созрела)))))) Осталось мужа выгнать из полиции и в охрану долго строящегося ТЦ устроить работать.
Вступит "Единую Россию", затем в депутаты, такие там нужны
Кто её в ЕР примет?Скорее пойдёт работать к Навальному.Тот ей хорошую ежемесячную зарплату из фонда наладит,правда без трудового стажа...
Любого полицая можно брать и садить з решетку. И он в глубине души будет знать, за что.
17:57
- гость -
Кто её в ЕР примет?
Твои дружки и примут.
6.05.2020 18:40
- гость -
Ещё будет размышлять-выбирать за что именно
Кто её в ЕР примет?Скорее пойдёт работать к Навальному.Тот ей хорошую ежемесячную зарплату из фонда наладит,правда без трудового стажа...
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Лешка с такой даже и рядом стоять не захочет. Эта кадра только для ЕР.