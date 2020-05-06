Миллиардер, родившийся в Барнауле, покончил с собой в Подмосковье

Миллиардер Дмитрий Босов, совладелец угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит", покончил с собой возрасте 52 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

По данным издания, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая в своем доме в подмосковном поселке Усово.

Дмитрий Босов – крупнейший акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК, контролирующий группу "Сибантрацит" – мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей, и совладелец УК "ВостокУголь".

Журнал Forbes оценивал состояние Босова в 1,1 млрд долларов. В рейтинге российских миллиардеров бизнесмен занимал 86-е место.

Босов родился в Барнауле в 1968 году. Окончил МГТУ имени Баумана, имел степень кандидата экономических наук. В 1990-х входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода.