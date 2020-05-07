Мать и дочь отбились от грабителей из Алтайского края

Следственный комитет Горно-Алтайска завершил разбирательство по делу двух жителей Алтайского края. Их обвиняют в совершении разбойного нападения.
Установлено, что в январе 2020 года 40-летний и 44-летний мужчины приехали к дому жительницы Горно-Алтайска. По информации "гастролеров", у хозяйки имелась крупная сумма денег. Под покровом ночи злоумышленники попытались проникнуть в дом, однако вскрыть замок не получилось. Мужчины решили дождаться утра.
На следующий день, когда 16-летняя дочь хозяйки выходила из дома, один из визитеров напал на нее с газовым баллончиком. Проникнув внутрь жилища, злоумышленник избил девушку и ее 45-летнюю мать, при этом нанеся женщине еще удары в грудь и ногу.
Однако хозяйки не сдались и сумели вытолкнуть нападавшего за дверь. Злоумышленники уехали обратно в Алтайский край, но вскоре их задержали. Расследование завершилось, уголовное дело направили в суд, сообщают в СУ СКР по Республике Алтай.
Комментарии
Ни украсть , ни покараулить - сторонники Навального скорее всего. Так , патриоты щей капустных ?
скучно тебе стареющая деда? на вентелятор с утреца подкинуть хочется!
по поводу политической ориентации гопников -скорее анархисты ,им по что ЕР что КПСС что анальный.
Ну что вы,Калибр.Сторонники Навального коммерческие организации открыли.Сами-то они состоят в некоммерческой под название ФБК(деньги-то есть,но они некоммерческие).Надо о будущем думать.Вдруг прикроют этот ФБК:дайте-подайте,донате-подонате.
7.05.2020 08:43
CALIBR
Грабить в чести у путиноводов! Покажите мне хоть один закон Навального по которому ограбили бы народ, а у путина есть - пенсионная реформа, увеличение НДС и много другого. Так что, оставьте при себе свою антипатию к Навальному. Посмотрите что творит нынешняя власть!
7.05.2020 08:43
CALIBR
- сторонники Навального скорее всего.
А почему ты Салибр не любишь Навального? Ты сторонник воров, которых он выводит на свет?
Признаюсь ,небольшой стёб с утра как генератор запуска мнений сторонников и противников Алексея Навального.
Вот даже знатоки аналов и анархии отметились.))
гостям 9:18 и 9:25 : вам бы чувство понимания юмора добавить ,ведь так проще жить в это скучное время междусобойчиков и просто жизненных неурядиц.
Что верно на сегодня ,так это то,что "Красота спасёт мир" - уже не работает в России.
Навальный выводит воров на свет... Пацан,ты жизни не знаешь.Если бы это было так,они бы его давно хлопнули.
09:37 CALIBR
Лишний раз подтвердилось, что информация от CALIBRа не заслуживает никакого внимания и доверия.
Создает на амике информационный шум
7.05.2020 10:38
- гость -
++++++++++++++++++
Вы то что положительного/полезного несете кроме подфукивания из под половой щели ?
7.05.2020 09:54
- гость -
Но никто из других кто охочь до власти и этого даже не делает, значит сам мечтает тем-же заниматься если удастся добраться
7.05.2020 09:54
- гость -
О, у нас тут уже АУЕшники в политэкспертах засветиться решили!