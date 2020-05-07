Мать и дочь отбились от грабителей из Алтайского края

Следственный комитет Горно-Алтайска завершил разбирательство по делу двух жителей Алтайского края. Их обвиняют в совершении разбойного нападения.

Установлено, что в январе 2020 года 40-летний и 44-летний мужчины приехали к дому жительницы Горно-Алтайска. По информации "гастролеров", у хозяйки имелась крупная сумма денег. Под покровом ночи злоумышленники попытались проникнуть в дом, однако вскрыть замок не получилось. Мужчины решили дождаться утра.

На следующий день, когда 16-летняя дочь хозяйки выходила из дома, один из визитеров напал на нее с газовым баллончиком. Проникнув внутрь жилища, злоумышленник избил девушку и ее 45-летнюю мать, при этом нанеся женщине еще удары в грудь и ногу.

Однако хозяйки не сдались и сумели вытолкнуть нападавшего за дверь. Злоумышленники уехали обратно в Алтайский край, но вскоре их задержали. Расследование завершилось, уголовное дело направили в суд, сообщают в СУ СКР по Республике Алтай.