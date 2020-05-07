В Алтайском крае стали больше производить продуктов питания во время пандемии

Производство пищевых продуктов в Алтайском крае в первом квартале 2020 года выросло на 7,8%. Все предприятия работают, никаких ограничений по продуктам питания не будет. Однако с апреля по июль из-за ситуации с коронавирусом был остановлен экспорт агропродукции. Власти региона рассчитывают наверстать упущенное до конца года. Об этом в четверг, 7 мая, на пресс-конференции журналистам сообщил начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

"Нет никаких предпосылок к дефициту пищевой продукции. Полки заполнены, предприятия продолжают работу", – заверил чиновник.

Все предприятия отрасли работали в штатном режиме. Ограничения из-за масштабного распространения COVID-19 их не коснулись. Поэтому и меры "коронавирусной" поддержки на "пищевку" не распространяются. Предприятиям удалось избежать массового заражения сотрудников. Всем, кроме производителя БАДов "Эвалар".

В целом по отрасли произошел рост производства продукции – на 7,8% за первый квартал. Стали больше выпускать растительных масел, молочных продуктов. Возник повышенный спрос на муку и крупы. Резкое снижение (в 10 раз) производства консервов Большаков объяснил так: одно из четырех предприятий-производителей проходило перерегистрацию и просто не подало вовремя данные. В целом объемы те же. Производство напитков осталось на прежнем уровне.

Отдельно он остановился на стоимости гречки, с начала апреля она только дорожала, но в последние две недели отпускная цена опта держится на уровне 50 рублей за килограмм готового продукта.

Кстати, по оценкам Александра Большакова, ввоз пальмового масла в регион сокращается. Прямых данных у него нет, он судит по пятипроцентному снижению производства кондитерских изделий и молочных продуктов, в которых используют заменители жира.

А вот в экспорте регион застопорился. С 1 апреля по 30 июля были значительно ограничены квоты на вывоз пшеницы, и экспортеры их уже выбрали. С 13 апреля запрещено вывозить гречку, манку, сою, подсолнечник.

"В 2020 году регион должен экспортировать продукции на 256 млн долларов США. За январь-февраль мы вывезли на 40 млн долларов, это 16% от планов на год. Сейчас на экспорт запрет, и от графика отстаем. Но по итогам года наверстаем", – сказал чиновник.