Телеканал Fox News сообщил о том, что 53 стенограммы, якобы подтверждающие вмешательство России в выборы президента США 2016 года, готовы к публикации, пишет РИА "Новости".

Письмо с соответствующим заявлением направил исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу.

"Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов", – цитирует телеканал отрывок из письма.

В апреле 2019 года было завершено двухлетнее расследование, в результате которого спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил факт влияния России на итоги президентских выборов, однако связь Трампа с Путиным подтвердить он не смог.