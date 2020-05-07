Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год

Алтайского краевое Заксобрание опубликовало на своем сайте обязательные для отчета доходы всех депутатов. Смотрим, сколько заработали народные избранники, которые занимают в АКЗС руководящие должности.
Председатель АКЗС Александр Романенко заработал в 2019 году 4,489 млн рублей. Годом ранее он задекларировал доход в 6,628 млн рублей. Супруга заработала в минувшем году 1,7 млн рублей. У четы Романенко в общей собственности только квартира площадью 131,9 квадратного метра. А у жены есть также земельный участок 1741 кв.м, жилой дом 75 кв.м, баня, автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT. У спикера из транспортных средств только два автоприцепа.
Заместитель председателя, глава аграрного комитета АКЗС Сергей Серов отчитался о доходе в 3,947 млн рублей (годом ранее – 3,792 млн рублей). У него в собственности доля земли на участке, земельный участок (1680 "квадратов") и жилой дом (323 кв.м), гараж 18 кв.м, два автомобиля Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC. Его супруга заработала 560 тысяч и имеет в собственности квартиру (33 кв.м) и долю в квартире общей площадью 55 "квадратов", автомобиль Hyundai Santa Fe.
Глава правового комитета Андрей Осипов заработал в 2019 году 4,372 млн рублей, почти столько же – годом ранее. У супруги доход больше – почти 5 млн рублей.
У главы комитета по предпринимательству, бизнесмена Альберта Лунева – 4,425 млн рублей (было 3,709 млн рублей), у супруги – 208 тысяч.
Глава социального комитета Татьяна Ильюченко отчиталась о доходе в 4,138 млн рублей (годом ранее – 3,404 млн рублей). А ее муж заработал 777 тысяч.
Глава комитета по местному самоуправлению, глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов получил доход чуть больше 3 млн рублей, что почти равно предыдущему доходу (2,878 млн рублей).
Глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев заработал 4,723 млн рублей, и это почти на миллион больше позапрошлогоднего дохода (3,868 млн рублей). Его супруга пополнила семейную казну на 351 тысячу рублей.
И, наконец, председатель бюджетного комитета, генеральный директор АО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов увеличил заработок почти на полтора миллиона рублей. В 2019 году он задекларировал 5,1 млн, в 2018 году – 3,7 млн.
Романенко, Серов, Осипов, Ильюченко официально работают в АКЗС и получают заработную плату именно в парламенте.
Комментарии
есть такая высокооплачиваемая работа: народ гнобить и Родину просирать....
Д.Медведев призвал единороссов внести денежные средства в размере оклада в фонд оплаты врачей. Сколько уже выделили вышеназванные господа?
У большинства из них доход вырос. И значительно.
Вот вам и рост заработной платы в крае в целом у населения)))
7.05.2020 17:16
- гость -
С них надо в размере годового оклада спросить. Законы принимали-ответьте рублём.
Спикер АКЗС Александр Романенко. Фото: пресс-служба АКЗС
Там бы на руки ещё.
Романенко, Серов, Осипов, Ильюченко официально работают в АКЗС и получают заработную плату именно в парламенте.
Наверно,процветает край,у людей растут доходы,производство растет, раз у избранников вырастают значительно доходы?
Председатель АКЗС Александр Романенко заработал в 2019 году 6 млн 489 тысяч рублей.
540 000 в месяц = неплохо. 18 000 в сутки = отлично.
Мой дед именно за это и воевал!
не понятно одно, за какие такие заслуги? что они для людей сделали? кто нибудь знает какой-то закон для людей, которые инициировали вышеупомянутые, народные избранники? я вот например знаю, что они голосовали за пенсионную реформу или еще массу антинародных законов. так на каком основании они получают з/п из наших налогов?
Вы че, ониж приняли самозанятых. Ели как договорились ))
Глава и зам - латифундисты .В то время когда некоторые деньги в мешках хранят,а мешки - под глазами ,эти два бывших член КПСС вкладывают в землю. А ведь обещали в 17 году землю - крестьянам. Жаль,не сложилось...
А может и к лучшему - батрачить будут , когда мешки опустошат.
Только вот прицеп один господину Романову сдать надо - негоже кичиться двумя перед Президентом,скромнее надо быть.
* Лучше бы не писали о значительном повышении доходов что у Депутатов,что у Прокуроров. Получается злите и без того обозлённый народ пирожными.
Пеший конному не товарищ. Сытый голодного не поймет......
Дармоеды
Доля россиян, чье материальное положение ухудшается из-за кризиса, продолжает расти, показал опрос «ИнФОМа», заказанный Центробанком. Об этом пишут «Ведомости».
Опрос проводился в 2 этапа: со 2 по 10 апреля и с 16 по 24 апреля. За это время доля россиян, которые заметили ухудшение собственного материального положения, увеличилась с 36 до 42%. По словам респондентов, это произошло, потому что выросли расходы или кто-то из членов семьи потерял работу.
Увеличилась и доля тех, кто отмечает серьезное снижение доходов — с 16 до 20% за две недели.
Больше половины респондентов заметили рост расходов. Также опрос показал, что растет число потерявших работу: доля тех, кто называет себя безработными, выросла с 4 до 6%.
* Дай бог здоровья избранникам нашим - на долгие годы.