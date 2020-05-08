44 дня несчастья. Когда начнется ретроградная Венера и что нельзя делать в это время

Жениться или подождать? Вложиться в новое дело или сохранить деньги? Переехать ли в другой город? Люди, которые привыкли доверять гороскопам, всегда учитывают мнение звезд в принятии сложных решений. И нередко они винят в своих неудачах несносные ретроградные планеты. Но если к Меркурию, который портит нам планы, все уже привыкли, то о Венере говорят мало: она становится ретроградной куда реже. О том, когда планета "попятится назад", на какие сферы жизни она влияет и чего лучше не делать в этот период, amic.ru рассказала барнаульский астролог Наталья Оствинд.

Не Меркурием единым

О том, что 2020 год будет непростым, астрологи предупреждали нас еще зимой. Ведь кроме уже порядком поднадоевшего Меркурия "обратный ход" начнут Венера и Марс. Но если четвертая от Солнца планета станет ретроградной только осенью, то вторая "попятится" уже совсем скоро – 13 мая. Закончится ее обратный период лишь через 44 дня – 25 июня.

Кстати, то, что в период ретроградности планеты действительно движутся в обратном направлении – распространенное заблуждение. На самом деле это оптическая иллюзия: небесные тела продолжают идти своим ходом, но с Земли кажется, что они "сдают назад". В случае с Венерой такое явление можно наблюдать раз в полтора года. В этом году она сначала остановится, а затем начнет двигаться в обратную сторону в созвездии Близнецов.

Не время для любви

Поскольку в астрологии Венера отвечает в первую очередь за любовь, отношения и красоту, с 13 мая по 25 июня в этих сферах вас, возможно, ждут разочарования, объяснила Наталья Оствинд.

"В отношениях вы можете почувствовать перемены. Не исключено, что будут всплывать накопившиеся обиды, может произойти охлаждение в отношениях. Возможно, вы разочаруетесь в любви и вам захочется чего-то нового. Но важно помнить, что это временное состояние и не наделать глупостей", – пояснила астролог.

По ее словам, начинать новые отношения в период ретроградной Венеры – тоже не самая удачная идея. Велика вероятность, что это будет лишь скоротечный роман, который не закончится ничем хорошим.

Даже если в отношениях у вас все хорошо, астрологи уверены, что жениться с 13 мая по 25 июня тоже нельзя. Решение может оказаться поспешным и принесет лишь разочарование. По мнению Оствинд, лучше подождать, пока планета вновь будет благосклонна, и уже тогда планировать торжество.

Также астролог подчеркнула, что в это время лучше воздержаться от серьезных косметических процедур и пластических операций. Вполне возможно, что вы останетесь недовольны результатом, и все придется переделывать. Что ж, учитывая, что из-за пандемии салоны красоты не работают, выполнить это условие у вас получится без особых проблем.

Можно остаться без денег

Но не только делами любовными ограничивается сфера влияния Венеры, предупреждает специалист. Кроме этого, планета также покровительствует финансам. А потому в период ретроградности в денежных вопросах следует быть предельно внимательными.

"В финансовой сфере также могут быть сложности. Возможны большие убытки. Лучше не брать в долг и не участвовать в тех сделках, в которых вы не уверены на все сто процентов. Очень велик риск, что в итоге вы останетесь совсем без денег", – рассказала Оствинд.

Она подчеркнула, что и с крупными покупками следует быть осторожными. Особенно это касается предметов роскоши. Вполне возможно, Венера решит вас обмануть, и вы будете очарованы тем, что вам на самом деле не нужно. Только вот поймете вы это уже после приобретения.

Хоть что-то хорошее будет?

Если верить астрологам, то обязательно будет. Главное – самому, как Венера, развернуться и посмотреть назад. Именно в прошлом вы можете найти что-то полезное для себя, уверена Оствинд.

Например, не исключено возобновление прошлых отношений. Иногда былые чувства возвращаются, но в период ретроградной Венеры шанс на это особенно велик. Также вполне возможно, вы снова начнете общаться со старыми друзьями, с которыми по какой-то причине утратили связь, или помириться, если были в ссоре.

Даже в делах можно достичь успеха. Но речь идет о тех заботах, которые не давали вам покоя раньше. Если у вас что-то не получалось, то сейчас, вероятно, стоит вернуться к решению проблемы. Возможно, теперь у вас все получится.

Ну а о новых начинаниях, по мнению астролога, лучше на время забыть. Правда, там уже снова ретроградный Меркурий начнется, а потому вновь придется быть настороже.