Сооснователь соцсети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посмотрел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и назвал семь причин, почему туда не стоит переезжать. Заметка предпринимателя опубликована на платформе Telegraph.
По словам Дурова, Америка – не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.
Он назвал следующие минусы жизни в США:
- США – жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных. Он напомнил, как в 2016 году сталкивался с давлением ФБР во время поездки в Сан-Франциско.
- Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают за лечением в Восточную Европу.
- Кремниевая долина – "это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью". Сан-Франциско – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных.
- Посредственное среднее образование, качество которого ниже, чем в других развитых странах.
- Высокие налоги, из-за которых "успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству".
- Высокие затраты на ведение бизнеса в IT-сфере.
- Слабые перспективы американского рынка в XXI веке. По словам Дурова, в последние годы крупные IT-проекты, такие как TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.
Дуров заявил, что США – не место для жизни и ведения IT-бизнеса. Он предложил всем желающим уехать из Восточной Европы рассмотреть другие варианты. Так, в Северной и Центральной Европе лучше защищены права и свободы человека, а экономический рост, по его словам, в XXI веке сосредоточен в странах Азии.
"От всех знакомых предпринимателей из сюжета (фильма Юрия Дудя, – прим. авт.) я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя "маленькую Россию", – написал он.
Комментарии
По словам Дурова, Америка — не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.
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Ключевое предложение,объясняющее семь причин. В кратком переводе означающее : а на фига мне в Америке конкуренты из России ?
А мы уж чемоданы запаковали.
а экономический рост, по его словам, в 21 веке сосредоточен в странах Азии
Во как
США — жесткое полицейское государство
Офигеть
Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная
Он не кремлевский пропагандист?
Сан-Франциско — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных
Ну с Барнаулом не сравнить
Посредственное среднее образование
А он нашу школу закончил?
Высокие налоги
Это как у нас
Слабые перспективы американского рынка в 21 веке
Почему?
CALIBR, а ты не заметил, что все очень любят выбирать, страны, континенты, чем больше выбор тем кайфовее. Но вот правильные решения всегда принимают в отсутствие оного.
США — жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных. Он напомнил, как в 2016 году сталкивался с давлением ФБР во время поездки в Сан-Франциско;
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В абсолютном исчислении может быть ? Так там и населения 340 млн. Статистика предлагает считать на 100 000 населения , равно как и убийства. Разные вещи.
В 2014 году он покинул Россию, интерес к россиянину со стороны ФБР , посещающему Кремниевую Долину вполне закономерен,равно как и интерес ФСБ к Американцу ,стремящемуся в П.О. "Маяк" или в Сколково.
Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают за лечением в Восточную Европу
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Трампнаш постарался - при Обаме было поголовное страхование и бесплатное лечение бедных слоёв населения. Правда , в свете последних событий 27 -ми миллионам ,которые не имеют страховки ,Государство оплатило лечение.
То,что эмигранты летают на лечение в Европу ,не есть пример истинным американцам , которым страховка покрывает лечение всё.
Кремниевая долина — "это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью". Сан-Франциско — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных;
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Ну так и Сколково не Питер. )) Сан-Фрациско ? В другом издании написано,что его за время пребывания ограбили один (!) раз.
По сути я с Дуровым согласен почти по всем пунктам.
Люли сделали из США икону и молятся на нее. А по факту там тоже множество проблем.
Трудолюбивым и умным во всех странах хорошо.
Да, в части правосудия, пенитенциарной системы и здравоохранения, США как и РФ, не те государства которое надо брать за образец.
Посредственное среднее образование, качество которого ниже, чем в других развитых странах.
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Вот кого волнует их среднее образование на фоне нашего российского,тем более , мозги подавшиеся в эмиграцию ввиду востребованности?
Только патриотов щей капустных - сейчас прольётся из всех щелей перебродивший квас патриотизма. )))
Высокие налоги, из-за которых "успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству".
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Справедливое замечание. Некоторые ,такие как Стив Сигал принимают российское гражданство для убежать от налогов в Америке , правда не помогает - он всё равно их плати там - по месту заработка. и от американского гражданства не отказывается.
Высокие затраты на ведение бизнеса в IT-сфере.
Слабые перспективы американского рынка в XXI веке. По словам Дурова, в последние годы крупные IT-проекты, такие как TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.
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есть вариант,Китай - основатель Тик-Ток ,туда и уезжать. Никто не неволит его съехать с американских хлебов на китайские.
А в Европе 750 миллионов человек, люди повсюду
8.05.2020 09:48
- гость -
Единственное кто, что сделал, так это ты. Нафантазировав идеалистической чуши, пылкий наш.
Королёв и ещё несколько милионов плюнули бы тебе в рожу за трудолюбивых и умных которым везде хорошо.
8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН
Если Королёв и подвергался репрессиям, то это было в СССР, такой страны больше нет. Хотя и в СССР репрессии успели осудить. Недавно из Германии врачей в США не пустили, заставили гражданский долг выполнять,теперь Германия с вирусом справилось. А тебе много миллионов могут плюнуть в рожу, за защиту интересов враждебного государства
8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН
Аборикеша, Королев и еще многие миллионы тебя бы сожгли и потом помочились на твою остывающую тушку, за то, что ты, падаляка, страну которую они любили совком называешь.
8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН
Королёв жил и работал в СССР, был членом КПСС, и плюнул бы тебе в рожу за твои слова. Он прекрасно понимал, что сидел за дело (за растрату немалой суммы гос. денег), и был бесконечно благодарен, что гуманная советская власть его простила. Не позволяй дудеть себе в уши.