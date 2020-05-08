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Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США

, ИА "Амител"
Всем желающим переехать в Америку основатель Telegram советует рассмотреть другие варианты
Фото: money.cnn.com

Фото: money.cnn.com

Сооснователь соцсети "ВКонтакте" и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посмотрел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и назвал семь причин, почему туда не стоит переезжать. Заметка предпринимателя опубликована на платформе Telegraph.

По словам Дурова, Америка – не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.

Он назвал следующие минусы жизни в США:

  • США – жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных. Он напомнил, как в 2016 году сталкивался с давлением ФБР во время поездки в Сан-Франциско.
  • Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают за лечением в Восточную Европу.
  • Кремниевая долина – "это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью". Сан-Франциско – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных.
  • Посредственное среднее образование, качество которого ниже, чем в других развитых странах.
  • Высокие налоги, из-за которых "успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству".
  • Высокие затраты на ведение бизнеса в IT-сфере.
  • Слабые перспективы американского рынка в XXI веке. По словам Дурова, в последние годы крупные IT-проекты, такие как TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.

Дуров заявил, что США – не место для жизни и ведения IT-бизнеса. Он предложил всем желающим уехать из Восточной Европы рассмотреть другие варианты. Так, в Северной и Центральной Европе лучше защищены права и свободы человека, а экономический рост, по его словам, в XXI веке сосредоточен в странах Азии.

"От всех знакомых предпринимателей из сюжета (фильма Юрия Дудя, – прим. авт.) я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя "маленькую Россию", – написал он.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

8.05.2020 09:25
CALIBR

По словам Дурова, Америка — не лучшее место для эмиграции IT-предпринимателей, и он хочет предостеречь новое поколение от повторения ошибок предшественников.
++++++++++++
Ключевое предложение,объясняющее семь причин. В кратком переводе означающее : а на фига мне в Америке конкуренты из России ?

8.05.2020 09:25
- гость -

А мы уж чемоданы запаковали.

8.05.2020 09:29
гость

а экономический рост, по его словам, в 21 веке сосредоточен в странах Азии

Во как

8.05.2020 09:30
гость

США — жесткое полицейское государство

Офигеть

8.05.2020 09:30
гость

Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная

Он не кремлевский пропагандист?

8.05.2020 09:31
гость

Сан-Франциско — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных

Ну с Барнаулом не сравнить

8.05.2020 09:32
гость

Посредственное среднее образование

А он нашу школу закончил?

8.05.2020 09:33
гость

Высокие налоги

Это как у нас

8.05.2020 09:34
гость

Слабые перспективы американского рынка в 21 веке

Почему?

8.05.2020 09:46
Лёха

CALIBR, а ты не заметил, что все очень любят выбирать, страны, континенты, чем больше выбор тем кайфовее. Но вот правильные решения всегда принимают в отсутствие оного.

8.05.2020 09:47
CALIBR

США — жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных. Он напомнил, как в 2016 году сталкивался с давлением ФБР во время поездки в Сан-Франциско;
==============
В абсолютном исчислении может быть ? Так там и населения 340 млн. Статистика предлагает считать на 100 000 населения , равно как и убийства. Разные вещи.
В 2014 году он покинул Россию, интерес к россиянину со стороны ФБР , посещающему Кремниевую Долину вполне закономерен,равно как и интерес ФСБ к Американцу ,стремящемуся в П.О. "Маяк" или в Сколково.

Система здравоохранения в штатах недоступная и неэффективная. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают за лечением в Восточную Европу
================
Трампнаш постарался - при Обаме было поголовное страхование и бесплатное лечение бедных слоёв населения. Правда , в свете последних событий 27 -ми миллионам ,которые не имеют страховки ,Государство оплатило лечение.
То,что эмигранты летают на лечение в Европу ,не есть пример истинным американцам , которым страховка покрывает лечение всё.

Кремниевая долина — "это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью". Сан-Франциско — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных;
==================
Ну так и Сколково не Питер. )) Сан-Фрациско ? В другом издании написано,что его за время пребывания ограбили один (!) раз.

8.05.2020 09:48
- гость -

По сути я с Дуровым согласен почти по всем пунктам.
Люли сделали из США икону и молятся на нее. А по факту там тоже множество проблем.

Трудолюбивым и умным во всех странах хорошо.

8.05.2020 09:50
АБОРИГЕН

Да, в части правосудия, пенитенциарной системы и здравоохранения, США как и РФ, не те государства которое надо брать за образец.

8.05.2020 09:57
CALIBR

Посредственное среднее образование, качество которого ниже, чем в других развитых странах.
==============
Вот кого волнует их среднее образование на фоне нашего российского,тем более , мозги подавшиеся в эмиграцию ввиду востребованности?
Только патриотов щей капустных - сейчас прольётся из всех щелей перебродивший квас патриотизма. )))

Высокие налоги, из-за которых "успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству".
==============
Справедливое замечание. Некоторые ,такие как Стив Сигал принимают российское гражданство для убежать от налогов в Америке , правда не помогает - он всё равно их плати там - по месту заработка. и от американского гражданства не отказывается.

Высокие затраты на ведение бизнеса в IT-сфере.
Слабые перспективы американского рынка в XXI веке. По словам Дурова, в последние годы крупные IT-проекты, такие как TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.
=================
есть вариант,Китай - основатель Тик-Ток ,туда и уезжать. Никто не неволит его съехать с американских хлебов на китайские.

8.05.2020 09:58
- гость -

А в Европе 750 миллионов человек, люди повсюду

8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН

8.05.2020 09:48
- гость -
Единственное кто, что сделал, так это ты. Нафантазировав идеалистической чуши, пылкий наш.
Королёв и ещё несколько милионов плюнули бы тебе в рожу за трудолюбивых и умных которым везде хорошо.

8.05.2020 10:14
гость

8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН

Если Королёв и подвергался репрессиям, то это было в СССР, такой страны больше нет. Хотя и в СССР репрессии успели осудить. Недавно из Германии врачей в США не пустили, заставили гражданский долг выполнять,теперь Германия с вирусом справилось. А тебе много миллионов могут плюнуть в рожу, за защиту интересов враждебного государства

8.05.2020 10:18
- гость -

8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН

Аборикеша, Королев и еще многие миллионы тебя бы сожгли и потом помочились на твою остывающую тушку, за то, что ты, падаляка, страну которую они любили совком называешь.

8.05.2020 10:19
- гость -

8.05.2020 10:00
АБОРИГЕН
Королёв жил и работал в СССР, был членом КПСС, и плюнул бы тебе в рожу за твои слова. Он прекрасно понимал, что сидел за дело (за растрату немалой суммы гос. денег), и был бесконечно благодарен, что гуманная советская власть его простила. Не позволяй дудеть себе в уши.

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