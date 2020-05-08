7 мая Онгудайский районный суд завершил рассмотрение дела по заявлению Андрея Мунатова, которого отстранили от должности главы района. Судья постановил отменить решение депутатов.

Вердикт вступит в силу в течение 10 дней, если не будет обжалован. Сделать это может или сам Мунатов, или спикер райсовета Мирон Бабаев, пишет портал "Новости Горного Алтая".

Депутаты Онгудайского райсовета 28 апреля приняли решение об отставке Андрея Мунатова. "За" проголосовали 12 человек, еще пять выступили против. Заявление в суд Мунатов подал сразу после принятия решения. Кроме того, и.о. прокурора района Алан Тадыров внес протест в райсовет. Он отметил, что при принятии решения депутаты нарушили федеральное законодательство.