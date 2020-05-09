Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Великой Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с празднованием 75-летия Великой Победы. Трансляцию вели федеральные телеканалы.
В начале своего обращения президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В середине речи глава государства объявил минуту молчания в честь погибших мужчин и женщин на фронтах мировой войны.
"Здесь лежит неизвестный солдат, и каждый год мы почитаем всех тех, кто не вернулся с войны и лежит в братских могилах на полях сражений", – продолжил обращение президент.
Глава государства подчеркнул, что духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. В конце обращения Владимир Путин пообещал обязательно провести празднования Дня Победы после окончания карантинных мер.
"Мы отпразднуем эту дату. Пройдет и Парад Победы, и парад "Бессмертного полка". Мы знаем и твердо верим, что мы не непобедимы, когда мы вместе", – заявил Владимир Путин.
После обращения президент продолжил возлагать цветы к памятникам погибших во время Великой Отечественной войны.
Комментарии
Екарный бабай, а где химзащита с противогазом.
Фото шоп из Ново Огарёва
путин остаётся последним человеком, кто 75-летие Второй мировой использует для политических целей
помнить о победе - не значит постоянно о ней всем напоминать.
9.05.2020 15:06
- гость -
помнить о победе - не значит постоянно о ней всем напоминать.
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Вот поэтому в СССР парад победы был всего 3 раза, не считая 1945 года. А в современной россии возвели в ранг популизма одного человека.
Как хорошо, что Путин победил Гитлера.