Понедельник, 11 Май, 13:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,87
€ 80
31°

209688 +0
Обь
515см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Двоим ветеранам ВОВ подарили квартиры в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Шести вдовам участников Великой Отечественной войны оформляют документы на жилье
Фото: novostimo.ru

Фото: novostimo.ru

Двоим ветеранам Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шесть вдов участников ВОВ на очереди. Им уже оформляют документы на получение жилья.

На эти цели из федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства РФ от 3 апреля выделили 1,2 млн рублей . Средства передали органам местного самоуправления.

"Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях, обеспечены жильем", – подчеркнули в Минсоцзащиты региона.

Краевые власти уточнили, что в соответствии с указом №714 президента России в Алтайском крае (от 07.05.2008) оказали социальную поддержку 8261 ветерану войны. На это потратили свыше 8 миллиардов рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.05.2020 11:03
- гость -

По которой?

11.05.2020 11:08
Гость

Квартиры ветеранам никто не даёт, дают субсидию на которую однокомнатную квартиру в Барнауле можно купить только добавив ещё столько же. А потом отчитываются что подарили квартиру

11.05.2020 11:12
- гость -

Двое ветеранов Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кому интересно ветераны подарили квартиры????

11.05.2020 11:18
Гость

Семь лет назад получили субсидию 970 тыс на покупку жилья участнику ВОВ, однокомнатная хрущёвка стоила тогда 1800.000

11.05.2020 11:23
- гость -

Получают участники,.а достаются квартиры внукам...

11.05.2020 11:50
- гость -

11.05.2020 11:18
Гость
Семь лет назад получили субсидию 970 тыс

Получили вы, а полагалась деду который на войне был

11.05.2020 11:55
- гость -

11-23, вы уверены? Прям внуки выгоняют дедов из квартир и сами живут?

11.05.2020 12:09
Гость

Что значит получили вы, а квартиру участнику дали? Вы предлагаете мужчине в 95 лет самому ходить получать субсидию и покупать квартиру ездить самому? Все делают дети и внуки, также и добавляют большую сумму, чтобы купить жильё по минимуму, мы например кредит брали чтобы к выделенным деньгам купить жильё, у кого то нет такой суммы и сертификат сгорает просто как не использованный

11.05.2020 12:18
Гость

Выдают денежную сумму на которую надо купить благоустроенное жильё, это либо квартира либо частный дом, но купить дом благоустроенный за такие деньги просто не возможно.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:13
Женсовет проверил, как дезинфицируют подъезды в Барнауле 2
12:50
Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае 0
12:20
В Алтайском крае упал спрос на защитные маски 11
11:46
МЧС опубликовало прогноз ЧС в Алтайском крае на 11 мая 0
11:13
В Алтайском крае выявили новые случаи заболевания коронавирусом 13
10:50
Двоим ветеранам ВОВ подарили квартиры в Алтайском крае 9
10:11
В МВД назвали регионы, где чаще нарушают режим самоизоляции 4
09:47
Каждый четвертый клещ на Алтае оказался переносчиком боррелиоза 1
09:17
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ 3
08:42
Где в Барнауле отключат горячую воду в мае и на сколько дней 11
08:11
Эксперты рассказали, какие популярные продукты вызывают проблемы с кишечником 2
07:39
Путин обсудит вопрос о продлении нерабочих дней 11 мая 18
07:09
По трое за столом не собираться: как общепит реагирует на послабления от государства 20
06:32
Старинные питерские дачи с волшебной атмосферой 10
06:01
До +32°С потеплеет в Алтайском крае 11 мая 0
23:46
В Республике Алтай выявили два новых случая COVID-19 0
22:57
Уходя от погони пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль в поселке Южный 8
21:56
Появились фото прибывших в Алтайский край вахтовиков с Чаяндинского месторождения 3
20:57
Правительство выделило 81 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса 1
19:51
Малышева рассказала, при каком симптоме обязательна госпитализация с коронавирусом 5
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 42 0
18:35
Сто вахтовиков Чаяндинского месторождения прибыли в Барнаул 5
18:31
Россиянам рассказали про очередные длинные выходные в 2020 году 3
17:57
159 тысяч рублей похитили мошенники у студентки в Республике Алтай 2
17:28
Путин рассказал о национальной идее в России 13
16:55
Алтайский Роспотребнадзор пояснил, как нужно носить медицинскую маску 8
16:23
Facebook массово удалял публикации с фотографией "Знамя Победы над Рейхстагом" 11
15:51
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 200 тысяч 14
15:21
Почти тысяча человек пострадала от укусов клещей на прошлой неделе в Алтайском крае 11
14:48
Мотоциклист без водительских прав погиб в Горном Алтае 2
14:16
Стали известны сроки открытия магазинов одежды в России 7
13:36
В барнаульском зоопарке родились два козленка 1
13:01
В России подскочили продажи спортивных товаров 1
12:17
28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 49
12:13
Ученый назвал способы дезинфекции защитных масок 14
11:42
Мотоциклист попал под КамАЗ в Алтайском крае 2
11:10
Больница с зараженными коронавирусом пациентами загорелась в Москве 5
10:34
Ремонтная кампания стартовала на дорогах Алтайского края 4
10:03
Стало известно, как проверяют продукты для президентского стола 11
09:34
Пропавшего в апреле жителя Рубцовска нашли живым 0
09:00
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
08:30
Россияне считают проблему разрыва между бедными и богатыми значимой 26
08:07
Заключенные с Урала сочинили и исполнили рэп о коронавирусе под аккордеон. Видео 3
07:49
Праздник со слезами на глазах. Что особенного было в Барнауле 9 мая 2020 года 4
07:37
Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения и рассказали, как быстрее похудеть 0
07:07
Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимального значения 5
06:46
Никто не забыт, ничто не забыто. Большой фоторепортаж с 9 Мая в Барнауле 1
06:21
"Одна на всех, мы за ценой не постоим". Как День Победы отпраздновали во всем мире 4
06:01
Жара придет в Алтайский край 10 мая 0
23:38
Какая Победа без салюта? Барнаульцы устроили фейерверки во дворах 1
22:36
"Твиттер" Белого дома забросали флагами СССР после поста о победе США 13
21:21
В Горном Алтае выписали восемь вахтовиков после COVID-19 0
20:18
Алтай помнит. Студенты делятся рассказами о родственниках-воинах в соцсетях 0
20:06
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 41 3
19:46
Российский глубоководный аппарат впервые спустился на дно Марианской впадины 0
19:15
Лукашенко призвал не "торопиться с выводами" критиков парада Победы 6
18:47
Эксперт рассказала, кому увеличат зарплату после режима самоизоляции 0
18:29
Пять фактов о легендарном истребителе, который 9 мая пролетел над Новосибирском 0
18:06
Яркое небо, пируэты и флаги. Видео авиапарада в Барнауле из кабины пилота 2
17:41
Парад пожарной ретротехники провели в Барнауле 5
17:26
"Бессмертный полк" пролетел над Барнаулом в День Победы. Фото 0
17:03
Единороссы поздравили 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны Алтайского края 1
16:44
"Бессмертный полк онлайн": какие истории о своих ветеранах рассказывают жители Алтая 0
16:23
На балконе со слезами на глазах. Ветеранов в Барнауле поздравили дворовыми концертами 2
16:05
Этот День Победы. Как барнаульцы отмечают праздник 9 Мая 2
15:47
Меняйло анонсировал продление режима самоизоляции по всей Сибири 24
15:26
Число заболевших COVID-19 в России приближается к 200 тысячам 13
15:06
Росстат оценил потери населения страны во время Великой Отечественной войны 4
14:49
Барнаулец провел одиночный "Бессмертный полк" 13
14:22
Песни под балконом: как в Барнауле во время пандемии поздравили ветеранов 1
14:18
Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной Великой Победы 8
14:07
Как прошел авиапарад в Барнауле. Видео 7
13:49
Школьникам Алтайского края предложили придумать надпись на стене Рейхстага 7
13:31
Алтайский думец поздравил жителей региона с Днем Победы 0
13:15
Не забыты. Как проект "Судьба Солдата" помогает найти героев Великой Отечественной 0
13:03
На трассе Алтайского края насмерть сбили беременную лосиху 25
12:41
Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило четыре миллиона человек 4
12:34
Никто не забыт? О героях войны, в честь которых названы улицы Барнаула 2
12:21
Еще 11 жителей Алтайского края выписали из больниц после COVID-19 2
12:03
Глава МВД по Алтайскому краю возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле 3
11:50
"Окна Победы". Как алтайская акция памяти стала российской и кому она нужна 2
11:33
Пилоты готовятся к воздушному параду над Барнаулом. Видео 0
11:20
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 641 7
11:15
Барнаульцам покажут воздушный парад 9 мая 0
11:04
Виктор Томенко с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы 4
10:33
Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днем Победы 1
10:23
Трансляция шествия "Бессмертного полка – онлайн": где и когда смотреть 18
10:18
Воздушный Парад Победы начнется после обращения Путина 1
09:35
В Барнауле реконструировали Аллею Победы и заменили памятный знак 0
09:11
Вам одобрено. Более 150 алтайских предпринимателей ждут кредит под 0% 4
09:00
75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Онлайн-трансляция 4
08:45
Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян 34
08:26
Японские ученые нашли связь между раком и употреблением алкоголя 1
08:05
Червонцы с Лениным и карточки на хлеб. Как выглядели деньги в годы Второй мировой 0
07:34
Десять важнейших фильмов о Второй мировой войне 75
07:23
Потому что это очень страшно. Ветеран Великой Отечественной о войне, любви и жалости 3
07:01
9 мая в Барнауле. Как отпраздновать День Победы не выходя из дома? 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.