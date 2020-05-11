Двоим ветеранам ВОВ подарили квартиры в Алтайском крае

Двоим ветеранам Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Шесть вдов участников ВОВ на очереди. Им уже оформляют документы на получение жилья.
На эти цели из федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства РФ от 3 апреля выделили 1,2 млн рублей . Средства передали органам местного самоуправления.
"Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях, обеспечены жильем", – подчеркнули в Минсоцзащиты региона.
Краевые власти уточнили, что в соответствии с указом №714 президента России в Алтайском крае (от 07.05.2008) оказали социальную поддержку 8261 ветерану войны. На это потратили свыше 8 миллиардов рублей.
Комментарии
По которой?
Квартиры ветеранам никто не даёт, дают субсидию на которую однокомнатную квартиру в Барнауле можно купить только добавив ещё столько же. А потом отчитываются что подарили квартиру
Двое ветеранов Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кому интересно ветераны подарили квартиры????
Семь лет назад получили субсидию 970 тыс на покупку жилья участнику ВОВ, однокомнатная хрущёвка стоила тогда 1800.000
Получают участники,.а достаются квартиры внукам...
11.05.2020 11:18
Гость
Семь лет назад получили субсидию 970 тыс
Получили вы, а полагалась деду который на войне был
11-23, вы уверены? Прям внуки выгоняют дедов из квартир и сами живут?
Что значит получили вы, а квартиру участнику дали? Вы предлагаете мужчине в 95 лет самому ходить получать субсидию и покупать квартиру ездить самому? Все делают дети и внуки, также и добавляют большую сумму, чтобы купить жильё по минимуму, мы например кредит брали чтобы к выделенным деньгам купить жильё, у кого то нет такой суммы и сертификат сгорает просто как не использованный
Выдают денежную сумму на которую надо купить благоустроенное жильё, это либо квартира либо частный дом, но купить дом благоустроенный за такие деньги просто не возможно.