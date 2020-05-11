Двоим ветеранам ВОВ подарили квартиры в Алтайском крае

Двоим ветеранам Великой Отечественной войны подарили квартиры в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шесть вдов участников ВОВ на очереди. Им уже оформляют документы на получение жилья.

На эти цели из федерального бюджета в соответствии с распоряжением правительства РФ от 3 апреля выделили 1,2 млн рублей . Средства передали органам местного самоуправления.

"Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях, обеспечены жильем", – подчеркнули в Минсоцзащиты региона.

Краевые власти уточнили, что в соответствии с указом №714 президента России в Алтайском крае (от 07.05.2008) оказали социальную поддержку 8261 ветерану войны. На это потратили свыше 8 миллиардов рублей.