Тополь упал на припаркованные автомобили в Рубцовске

В Рубцовске упавший тополь повредил около пяти припаркованных машин, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте".

Это случилось 11 мая рядом с проходной ЗАО "РЗЗ". По информации очевидцев, дерево не выдержало разгула стихии — мощный порыв ветра привел к его падению.

Ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило население о приближении аномальной жары.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни максимальная дневная температура будет держаться выше +30 градусов.