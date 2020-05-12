Законопроект, который предусматривает административное наказание для чиновников за хамство, внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторами выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА "Новости".

Согласно проекту, предлагается внести изменения в кодекс об административных правонарушениях. Поправки предусматривают годовую дисквалификацию для чиновников за хамство, а при повторном случае – исключение на два года. Кроме того, для государственных и муниципальных служащих предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении – от 100 до 150 тысяч.

Правительственная комиссия и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов уже одобрили инициативу. Осталось рассмотреть ее в Госдуме.