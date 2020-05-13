Среда, 13 Май, 10:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,43
€ 79,44
25°

232243 +0
Обь
446см -27


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Миллион заявок на единовременные выплаты по детям подали в России

, ИА "Амител"
На каждого ребенка от 3 до 16 лет семьям положено по 10 тысяч рублей
Фото: Study.csu.edu.au

Фото: Study.csu.edu.au

До 1 октября 2020 года на сайте "Госуслуги" принимают заявления на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, о которых президент России Владимир Путин объявил во время обращения 11 мая.

Как сообщает РИА "Новости", по данным на вечер 12 мая число заявок от россиян превысило один миллион.

Отметим, что для оформления выплат создали отдельную страницу. На нее можно перейти по ссылке.

Ранее amic.ru писал, что глава государства ввел целый комплекс мер поддержки семей с детьми. В частности, на крупные выплаты могут рассчитывать малоимущие семьи. Их размер составит около 33 тысяч рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
10:06
Диетолог назвала продукты, необходимые организму в условиях пандемии коронавируса 1
09:51
312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели 0
09:34
Прокуратура заставила больницу на Алтае выплатить более миллиона рублей 1
09:17
Вандалы испортили беседку и уличные тренажеры в Горно-Алтайске 0
09:05
"Это май-чародей". Как цветет Барнаул 3
08:54
Миллион заявок на единовременные выплаты по детям подали в России 0
08:42
Лукашенко предупредил, что медики и чиновники "головой отвечают" за смерти людей 3
08:32
Врач назвал причины снижения точности теста на коронавирус 8
08:19
Водитель-экспедитор из Бийска подозревается в краже более двух тонн бензина 0
08:04
Россияне временно смогут получить ОСАГО без прохождения техосмотра 4
07:53
Не говорите мне прощай. Когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул? 4
07:41
Воздержание грозит мужчинам онкологическими заболеваниями и инсультами 12
07:30
Полиция пока не будет штрафовать за нарушение масочного режима в Алтайском крае 21
07:16
19-летняя жительница Алтая угнала велосипед, чтобы не идти пешком до дома 3
07:03
"Абитура" на "удаленке". АлтГТУ проведет виртуальный день открытых дверей 0
06:54
Ученые назвали продукты, которые выводят вызывающие рак вещества из организма 0
06:42
Как носить медицинскую маску, чтобы не заразиться COVID-19. Инфографика 5
06:31
Ветеран ВОВ стала блогером и собирает деньги для российских врачей 3
06:15
Можно ли посмотреть "Бессмертный полк" в записи и как увидеть своего прадеда? 2
06:01
Будет жарко. О погоде в Алтайском крае 13 мая 0
05:46
Почему на Руси 13 мая запрещали признания в любви, а сватовство считали оскорблением 1
00:25
Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
23:43
Режим самоизоляции в Горном Алтае продлили до "особого распоряжения" 1
23:40
"Бессмертный полк" пережил несколько кибератак из Европы и США в День Победы 0
23:26
Солдаты-срочники из Алтайского края задерживаются в армии из-за карантинных мер 1
22:49
"Бессмертный полк" передаст Следкому данные хулиганов, размещавших фото нацистов 9 мая 0
22:14
Виктор Томенко поблагодарил объекты турбизнеса за соблюдение ограничений 1
21:44
Житель Украины сядет в тюрьму за распространение наркотиков в Алтайском крае 0
21:09
Нарушивших самоизоляцию туристов оштрафуют на границе Алтайского края 3
20:39
Взлетную полосу ремонтируют в аэропорту Барнаула 1
20:05
Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции вручили защитные маски автомобилистам 1
19:33
Дмитрий Песков заразился коронавирусом 21
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 44 2
18:46
Куда еще не добрался коронавирус? Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае 0
18:04
Жители Алтайского края стали гораздо реже покупать новые автомобили 3
17:54
Алтайские семьи с шестью и более детьми обеспечат медицинскими масками 9
17:41
Несостоявшуюся поездку за границу можно будет заменить на рейс по России 1
17:30
В Красноярске изнасилованных девушек оштрафовали за нарушение самоизоляции 12
17:18
Роспотребнадзор: маникюр и педикюр в Алтайском крае делать можно 0
17:07
Вышел в магазин без маски. Что будет и на сколько оштрафуют? 29
17:02
Поликлиники Алтайского края смогут вернуться к плановой работе не раньше июня 1
16:50
Ремонт дворов по программе формирования городской среды начался в Барнауле 4
16:36
Стало известно, что будут делать люди после изобретения вакцины от COVID-19 1
16:27
Ушла на пенсию: алтайскому оркестру "Сибирь" неожиданно нашли нового директора 1
16:04
"Мария-Ра" и "Аникс" получили штрафы за несоблюдение масочного режима 16
15:55
За сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 26
15:48
Хотели сдать. Сборщики металла подорвались на боевом снаряде в Кузбассе 3
15:41
Алтайским врачам уже выдали 37 млн рублей за борьбу с COVID-19 8
15:25
Роспотребнадзор: исключать введения перчаточного режима в Алтайском крае не стоит 16
15:13
Ввоз некоторых праворульных машин в Россию запретят с 1 июля 29

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.