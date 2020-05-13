Челябинское УФАС заблокировало заключение контракта на строительство спортивного центра после жалобы барнаульской компании. Об этом сообщает "Правда-УрФО".

Минстрой Челябинской области планирует возвести Региональный центр олимпийской подготовки почти за 1,2 млрд рублей. Подрядчика выбирали на основе аукциона, но на торги заявился лишь один участник – ООО "СК "Стройдом".

Однако на аукцион в УФАС пожаловалась компания ООО "ТехСтройПартнер" из Барнаула. Фирма указала, что в проекте контракта установлены не все размеры штрафов для исполнителя, если тот ненадлежащим образом выполнит свою работу. Комиссия антимонопольщиков займется изучением жалобы 15 мая, а процесс заключения договора пока приостановлен.