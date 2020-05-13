Российская певица Татьяна Буланова отменила свой онлайн-концерт из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала порталу "Стархит".

"Подкосила простуда, поэтому пришлось перенести концерт на 24 мая. Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова", – рассказала Буланова.

Певица отметила, что тест на коронавирус пока не сдавала, но если понадобится, то сделает это. Сейчас она остается дома, лечится и сохраняет спокойствие.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 51-летняя Буланова была срочно госпитализирована. По информации источников, артистка перенесла инсульт.