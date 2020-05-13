Грузовик столкнулся с иномаркой на трамвайных путях в центре Барнауле, рассказали очевидцы в социальных сетях. Движение транспорта сильно затруднено.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Грузовой автомобиль прицепом почти полностью перекрыл движение вниз по Красноармейскому. Кроме того, автомобили не могут разъехаться на самом перекрестке.

Часть прицепа и пострадавшая иномарка находятся на трамвайных путях, поэтому движение электротранспорта полностью остановлено. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.

При выезде из центра города старайтесь найти пути объезда.