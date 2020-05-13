Власти Барнаула отреагировали на включение города в число худших по версии Ксении Собчак. Ее высказывание прокомментировала председатель комитета информационной политики администрации города Екатерина Андреева, пишет РИА "Новости"

"Для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие", — сказала Андреева.

При этом, она добавила, что не нашла информации о посещении Собчак Барнаула.

Напомним, ранее Ксения Собчак во время прямого эфира в Instagram с блогером Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул, Волгоград и Касимов худшими городами в России.