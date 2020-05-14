Жителя Алтая задержали за призывы к свержению власти

Спецслужбы задержали жителя Маймы, который призывал к насильственному захвату власти.

Как сообщают в пресс-группе УФСБ России по Республике Алтай, сотрудники ведомства задержали мужчину, который в ходе своего выступления на общественном мероприятии публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации. Что это было за мероприятие – не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Согласно уголовному кодексу РФ, за это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.