Барнаульский зоопарк в социальных сетях объявил о старте предварительной продажи билетов. Каждому покупателю достанется еще и памятный подарок.

Продажа билетов "на будущее" началась в зоопарке 13 мая. Использовать их можно будет тогда, когда все ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, снимут. В комментариях под постом люди с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые предложили еще и корм для зверей с собой прихватить.

"Это прекрасная возможность избежать очереди и сделать маленький шаг к большому удовольствию", – говорится в сообщении зоопарка.

Кроме того, каждому покупателю обещают подарок – книгу от директора зоопарка Сергея Писарева.