Барнаульский зоопарк в социальных сетях объявил о старте предварительной продажи билетов. Каждому покупателю достанется еще и памятный подарок.
Продажа билетов "на будущее" началась в зоопарке 13 мая. Использовать их можно будет тогда, когда все ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса, снимут. В комментариях под постом люди с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые предложили еще и корм для зверей с собой прихватить.
"Это прекрасная возможность избежать очереди и сделать маленький шаг к большому удовольствию", – говорится в сообщении зоопарка.
Кроме того, каждому покупателю обещают подарок – книгу от директора зоопарка Сергея Писарева.
Комментарии
Хороший ход. Молодцы.
Каждый день про зоопарк! Не про библиотекарей, не про учителей, замученных сложившейся ситуацией в школе, не про детей, не про водителей автобусов... Где статьи по проблемным точкам города?
И всегда под новостями о зоопарке комментарии с КАКБЭ позитивным настроем. От кого бы это?
От кого бы это?
Первый коммент мой. К зоопарку отношения не имею, просто люблю животных. А вы чего злющая такая?
14.05.2020 13:37
гость
Если вам хочется злободневных новостей, то их в избытке. Можно игнорировать эти новости. Или вам хочется что бы везде все было чернюшное? Зайдите в другие, там и про насилие если интересуетесь и про коронавирус ваш любимый.Целя целя отсюда
Второй комментарий - вполне адекватный. А вот моментальный агрессивный переход на личности со стороны первого комментатора - любителя животных говорит о том, что он охраняет интересы своего хозяина.
14.05.2020 14:00
гость
Где Вы увидели агрессивность у третьего комментатора и переход на личность? Он просто задал конкретный вопрос без всякого подвоха. А Вы сразу агрессивность увидели. У Вас что то с настроением не то... Сходите в зоопарк.
Это животные из зоопарка пишут что ли?