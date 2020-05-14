Жительница Барнаула рассказала о большой яме на дороге в сообществе Barnaul22. К посту девушка прикрепила фотографию.

"Вот такой сюрприз по всей Северо-Западной. Никаких знаков ремонтных работ, вообще ничего", – говорится в сообщении.

Яма расположена на участке проезжей части по направлению в сторону проспекта Ленина. Она находится на спуске, поэтому водители легко могут ее не заметить.

В комментариях жители города отметили, что подобные сюрпризы можно найти не только на Северо-Западной, но и по всему городу. По словам барнаульцев, многие выбоины в асфальте, подготовленные для ямочного ремонта, не обозначены никакими знаками.