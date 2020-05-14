В Барнауле разработают проект выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На данный момент власти города проводят конкурс на разработку документации новых дорог. Выделенные полосы планируют ввести на проспекте Строителей, Ленина, Павловском тракте и улице Малахова.

Как уточняет пресс-центр, подрядчик должен обследовать указанные участки, обосновать целесообразность и разработать схему организации движения автомобилей. Кроме того, исполнитель обязан учесть необходимость приоритетного пропуска на перекрестках.

Напомним, что на дорогах города уже идут ремонтные работы. Как ранее сообщал amic.ru, 3 мая рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна на Змеиногорском тракте и в районе Бельмесево.