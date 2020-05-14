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В Барнауле разработают проект выделенных полос для общественного транспорта

, ИА "Амител"
Сейчас мэрия проводит конкурс для подрядчиков
Фото: kubnews.ru

Фото: kubnews.ru

В Барнауле разработают проект выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На данный момент власти города проводят конкурс на разработку документации новых дорог. Выделенные полосы планируют ввести на проспекте Строителей, Ленина, Павловском тракте и улице Малахова.

Как уточняет пресс-центр, подрядчик должен обследовать указанные участки, обосновать целесообразность и разработать схему организации движения автомобилей. Кроме того, исполнитель обязан учесть необходимость приоритетного пропуска на перекрестках.

Напомним, что на дорогах города уже идут ремонтные работы. Как ранее сообщал amic.ru, 3 мая рабочие приступили к восстановлению дорожного полотна на Змеиногорском тракте и в районе Бельмесево.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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