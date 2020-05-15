Женщины, которые пьют две-три чашки кофе в день, имеют меньше жира в области живота. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition.

Специалисты изучили данные "Национального обследования здоровья и питания", организованного в США, и выявили взаимосвязь между количеством выпитых чашек бодрящего напитка и процентным содержанием жира в брюшной полости.

Аналитики обнаружили, что женщины в возрасте от 20 до 45 лет, которые выпивают в день по две кружки кофе, имеют уровень ожирения на 3% ниже, чем те, кто напиток не употреблял. Среди женщин старше этот показатель достигал 4%.

Для мужчин показатели оказались в разы ниже – влияние нескольких кружек оценивалось лишь в 1%.

Данные изучались последовательно, независимо от того, был ли в напитке кофеин, курил ли человек или страдал хроническими заболеваниями. Ученые отметили, что результаты говорят о возможном наличии в кофе активных соединений, которые регулируют вес. В будущем вещества могут стать основой в лечении ожирения.