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Горячие скидки. Поможет ли алтайскому бизнесу резкое снижение стоимости патента

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти обсуждают возможность удешевления этого налога до символических 100 рублей в год
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Патентная система налогообложения работает в Алтайском крае с 2015 года. Она должна была стать простой и удобной альтернативой другим режимам для индивидуальных предпринимателей. Но спрос на нее минимальный – в год патент покупают в прямом смысле единицы. Главная причина (но не единственная) – в стоимости налога. Чтобы помочь предпринимателям в коронавирусном кризисе, власти региона рассматривают идею снижения платы за патент до символических ста рублей, а то и вовсе отмену на весь 2020 год. Но вот вопрос: поможет ли это сделать систему более привлекательной или временная мера даст короткий эффект. Ведь с патентом явно что-то не так. 

А что с ним не так?

Патентную систему создали в качестве альтернативы ЕНВД (единый налог на вмененный доход), который отменят с 2021 года. И у него действительно много преимуществ: патент просто купить, не нужно предоставлять кипы документов для отчета, можно брать не на весь год, а только на сезон или на любое количество месяцев (тогда годовая стоимость снижается пропорционально количеству месяцев).  

Гладко было на бумаге. На деле же в 2019 году по патентам работало всего 718 индивидуальных предпринимателей Алтайского края (2% от их общей численности). Это в основном репетиторы, работники IT-сферы, сантехники и электрики, ИП, занимающиеся продажей сельхозтоваров, фитнес-тренеры. Всего же под патент подпадает 68 видов деятельности. 

Эксперты называют несколько причин небольшого интереса к этой системе. Для кого-то – это высокая стоимость (например, для сдающих в аренду нежилые помещения – 600 тысяч рублей в год, для небольших продуктовых магазинов – от 145 до 242 тысяч в зависимости от муниципалитета края). И для всех – невозможность уменьшить налог за счет страховых взносов. На УСН (упрощенная система налогообложения) или ЕНВД из годовой платы можно оформить вычет в счет оплаченных ранее медицинской (8,4 тысячи) и пенсионной (32,4 тысячи) страховок. То есть налог меньше почти на 41 тысячу рублей, который предприниматель заплатил в качестве взносов. А при патенте эта сумма только плюсом к основной плате, пояснил amic.ru председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц

Барнаульский индивидуальный предприниматель Константин называет систему неудобной, потому что платить приходится авансом (сначала покупаешь патент – потом работаешь). Сегодня у тебя все хорошо, а завтра такой кризис. Дохода нет, а налог с него ты государству уже перечислил. 

Кому-то много, кому-то мало

Депутат краевого парламента, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов уверен, что многие представители бизнеса зарабатывают меньше, чем определено в законе. Соответственно, если снизить потенциально возможный доход (с него и ведется расчет), то патент станет для них дешевле. И тогда вся система будет интереснее для бизнеса.

Сейчас же выигрывают только высокодоходные ИП. Например, для парикмахерских Барнаула стоимость патента – от 18 тысяч рублей. В центре Барнаула средний чек на стрижку в салоне – 1,2 тысячи рублей, а колористы и вовсе берут по 6-8 тысяч за окрашивание. Или небольшая парикмахерская на окраине города или в старом районе, где стрижка по 300 рублей. Доходы разные, а платят одинаково. Вот один из примеров того, как недешевый барбершоп предпочел патент:

"Мы перешли на патентную систему с "упрощенки" с 2016 года. И теперь платим намного меньше: не 120 тысяч рублей в год, а всего-то 22 тысячи (не считая страховых взносов – прим. авт.). А еще много времени экономим на отчетности: все просто и понятно", – рассказал amic.ru руководитель барнаульского барбершопа. 

Бизнесмен уверен, что снижение стоимости патента будет хорошей помощью работающим по нему предпринимателям (а те же парикмахеры больше месяца сидели без дохода, но с необходимостью платить аренду и "минималку" сотрудникам). Однако низкий спрос объясняет иными причинами. 

"Немало людей, кто просто не разбирается в налоговом законодательстве, не понимает преимущества той или иной системы. Что уж говорить, правовая грамотность очень хромает. Нанимать юриста дорого, а в самой налоговой нет какого-то специалиста, кто может ввести в курс дела. Это неправильно. Государство же заинтересовано в легализации бизнеса, так почему бы не проводить для нас ликбез", – добавляет бизнесмен.

Единого "прайса" на патенты не существует. Ставка составляет 6%. Начисляется она на установленный региональными властями потенциальный возможный годовой доход для каждого из 68 видов деятельности отдельно. Зависит от зоны (1 – Барнаул; 2 – Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха; 3 – Алейск, Славгород, Яровое и несколько крупных районов; 4 – все остальные районы края) и количества наемных работников (от одного – с коэффициентом 1,4 и максимум до 15 – с коэффициентом 6,7). 

Что хотят сделать власти

По словам бизнесменов, нужно пересматривать все налоговые системы для малого бизнеса. Везде есть свои преимущества и недостатки. Но пока же власти взялись за патенты. 12 мая в краевом парламенте прошло совещание с участием депутатов, чиновников и представителей бизнес-объединений. И там обсудили несколько радикальных предложений. 

Александр Молотов видит три варианта развития событий. Первый, наиболее вероятный: власти сделают послабления только для некоторых видов бизнеса. Логично, если это будут наиболее пострадавшие в связи с коронавирусом сферы: парикмахеры, косметологи, грузоперевозчики, говорит собеседник. А вот люди, которые пекут хлеб, ремонтируют компьютеры, продают продукты, пострадали намного меньше, кто-то даже оказался в выигрыше. Для них, возможно, снижения платы не будет.

Второй вариант, на котором будут настаивать справедливороссы, – обнулить стоимость всех патентов или хотя бы снизить для всех до 100 рублей.

И третий вариант, который, по мнению Молотова, вряд ли возможен, – вообще ничего менять не будут.

"Я все же надеюсь, что хоть какие-то послабления для бизнеса в этой части мы сделаем. Это правильная и своевременная мера. Пандемия поставила малый и средний бизнес на грань выживания. И это будет не столько экономическое, сколько политическое решение", – подчеркивает Молотов.

Он полагает, что решение будет принято быстро. И вполне вероятно, что хотя бы в первом чтении закон рассмотрят уже 28 мая.

Юрий Фриц считает, что регион в этом кризисе может лишиться чуть ли не трети ИП, идею с обнулением он поддерживает. 

"Сейчас самое время пойти навстречу мелкому бизнесу. Помочь им. Тем более что бюджет потеряет от отмены платы за патенты всего 20 млн рублей. Возможно, даже кого-то из нелегальных предпринимателей это подвигнет выйти из тени (а это главная задача данного "налога", – прим. авт.). Но не думаю, что спрос резко вырастет даже при таких мягких условиях", – добавил он.

Юрий Фриц, как представитель Союза предпринимателей, предлагает сделать патент более привлекательным, уменьшив коэффициенты по количеству работников. Ведь какой смысл официально трудоустраивать людей в ИП, если с каждым новым сотрудником стоимость патента существенно увеличивается. Кстати, еще один минус – работать по этому налоговому режиму можно только со штатом до 15 человек. 

Любопытно, что вариант с символическими 100 рублями на заседании АКЗС предложил чиновник – начальник управления по предпринимательству Александр Евстигнеев. А вот Минфин идею пока не поддержал. Во всяком случае во время обсуждения темы склонялись к варианту вообще пока ничего не менять. Как сказал на пресс-конференции в апреле губернатор Виктор Томенко, у региона нет тумбочки с деньгами, которые можно было раздать пострадавшим предпринимателям. А снижение налога – это как раз возможность бизнесу эти деньги сохранить. Вот только по оценкам властей, краевая казна по итогам года недосчитается 13 млрд рублей (а это четвертая часть собственных доходов). Так что правительство еще очень хорошо подумает над обнулением патента.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.05.2020 08:08
- гость -

100р многим поможет выйти из тени.

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